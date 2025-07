Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Höchstadt Alligators präsentieren mit Max Jelavic einen vielversprechenden Neuzugang für die Saison 2025/26. Der 21-jährige US-Amerikaner wechselt aus der kanadischen BCHL von den Powell River Kings in die Oberliga Süd.

Seine bisherige Entwicklung führte den 1,93 Meter großen und 88 Kilogramm schweren Stürmer unter anderem über Stationen in der NAHL, der Red Bull Hockey Academy Salzburg sowie mehreren renommierten US-Programmen im Juniorenbereich. In der vergangenen Saison erzielte Jelavic in 51 Spielen acht Tore und 20 Assists.