Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach den Abgängen von Jiri Mikesz, Felix Ribarik, Alexander Diel und Artjom Alexandrov freuen sich die Höchstadt Alligators nun über ihren nächsten Neuzugang: Dominik Zbaranski spielt in der Saison 2021/22 für den HEC.

Der 19-jährige Stürmer ist kein völlig Unbekannter für die Höchstadter Fans, denn er stand bereits in der vergangenen Saison in einigen Spielen für die Alligators auf dem Eis. Als das Team von Mikhail Nemirovsky im Halbfinale durch einige verletzte Spieler in Personalnot geriet, erklärte er sich spontan bereit wieder auszuhelfen. Obwohl stets ins kalte Wasser geschmissen, hatte er in den Tryout-Spielen auch mit seiner Flexibilität überzeugt und will nun in der Oberliga den nächsten Schritt machen: „Ich bin in Höchstadt sehr freundlich ins Team aufgenommen worden. Jetzt freue ich mich auf meine erste, hoffentlich erfolgreiche Profisaison und werde mein Bestes für die Mannschaft geben.“