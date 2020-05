Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wenige Tage nach der Vertragsverlängerung mit Anton Seewald hat der Höchstadter EC erneut gute Nachrichten zu verkünden: Auch Verteidiger Nick Dolezal bleibt den Alligators in der kommenden Saison erhalten.

Der 20-jährige Fürther kam vor einem Jahr aus dem Ingolstädter DNL-Team nach Höchstadt und spielte bei den Alligators seine erste Saison im Seniorenbereich, wo er direkt zu einem Stammspieler wurde. Mit seiner guten Übersicht und Selbstvertrauen, auch in den schwierigen Phasen der Saison, überzeugte er nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch die Fans der Alligators. Mit drei Toren und neun Vorlagen erkämpfte er zwölf Punkte für sein Team.

Nick Dolezal: „Ich freue mich mit den Alligators in der Oberliga zu bleiben und bin dankbar, dass ich in meinem ersten Jahr so viel spielen durfte. Natürlich war es schade, dass wir in diesem Jahr die Abstiegsrunde gespielt haben, aber ich geb mein Bestes um meinen Teil dazu beizutragen, dass das in der nächsten Saison anders wird.“