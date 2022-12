Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die ersten drei der Oberliga Süd ließen nichts anbrennen und vergrößerten dabei ihren Vorsprung vor den Verfolgern.

Diese Verfolger, namentlich Höchstadt, Riessersee und Peiting unterlagen sämtlichst, so dass sich auf den Plätzen vier bis sechs nichts veränderte. Bad Tölz gewann das Nachbarschaftsduell in Peiting überraschend hoch und brauchte auch diesen Erfolg, da Verfolger Füssen das Schlusslicht Klostersee klar mit 8:1 besiegte. Großartig die Kulisse in Deggendorf, wo dass das Lokalderby gegen Passau vor ausverkauftem Haus knapp an die Gastgeber ging.



Höchstadt Alligators – Blue Devils Weiden 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Tore: Höchstadt: Eetu-Ville Arkiomaa, Martin Kokes; Weiden: Luca Gläser, Adam Schusser, Martin Heinisch, Lukas Ribarik, Edgars Homjakovs

SC Riessersee – Starbulls Rosenheim 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Tore: Riessersee: Christopher Chyzowski; Rosenheim: Manuel Strodel (2), Travis Oleksuk, Tyler McNeely, Mike Glemser

Deggendorfer SC – Passau Black Hawks 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Tore: Deggendorf: Curtis Leinweber, Thomas Pielmeier, Petr Stloukal, Yannic Bauer; Passau: Carter Popoff, Christoph Schmidt, Jakub Cizek

EC Peiting – Tölzer Löwen 1:6 (0:1, 1:5, 0:0)

Tore: Peiting: Marco Habermann; Bad Tölz: Anton Engel (2), Tyler McPhee-Ward (2), Dillon Eichstadt, Nicklas Huard

Memmingen Indians – Landsberg Riverkings 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Tore: Memmingen: Lion Stange, Maxim Kryvorutskyy, Matej Pekr, Jaroslav Hafenrichter; Landsberg: Frantisek Wagner

EV Füssen - EHC Klostersee 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)

Tore: Füssen: Victor Knaub (3), Janne Seppänen (2), Pius Seitz, Bauer Neudecker, Lukas Slavetinsky; Klostersee: Vili Vesalainen