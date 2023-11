Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Spitzenreiter der Oberliga Süd, die Blue Devils Weiden, konnte sich nach dem schweren Wochenende am Mittwoch ausruhen und sich in Ruhe ansehen, wie sich die Verfolger schlagen.

Deggendorf blieb dran, konnte aber Peiting nur mit viel Mühe nach Verlängerung besiegen und verlor somit einen wichtigen Zähler. Memmingen überholte völlig überraschend mit einem Kantersieg die Tölzer Löwen, die weiterhin im Tabellenkeller ihr Dasein fristen. Überholt wurde Heilbronn, das als klarer Favorit gegen Höchstadt in die Partie ging und ziemlich rigoros geerdet wurde. Bayreuths Ausflug an den Bodensee war erfolgreich und die Tigers schafften den Anschluss an Heilbronn. Peiting holte völlig verdient einen Auswärtspunkt in Deggendorf und konnte damit den Ansturm der Garmischer zwar nicht verhindern aber abwehren. Ebenfalls einen Überraschungs- und Achtungserfolg landete Höchstadt, dass in Heilbronn siegte und Füssen überholte. Die Allgäuer hatten sich vor zwei Tagen, ebenfalls sehr überraschend, von Aufsteiger Stuttgart auf eigenem Eis düpieren lassen.



Passau Black Hawks – SC Riessersee 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Tore: Passau: Marc Zajic, David Seidl; Riessersee: Jan Pietsch, Alexander Höller, Robin Soudek, Robin Veber

Heilbronner Falken – Höchstadt Alligators 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Tore: Heilbronn: Vincent Jiranek, Niklas Jentsch; Höchstadt: Dmitrij Litesov (2), Klavs Planics, Anton Seewald

Deggendorfer SC – EC Peiting 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) n.V.

Tore: Deggendorf: Julian-Maximilian Elsberger, Lukas Miculka, Thomas Greilinger, Antonin Dusek; Peiting: Brett Ouderkirk, Samuel Payeur, Markus Czogallik

Memmingen Indians – Tölzer Löwen 8:1 (1:0, 2:0, 5:1)

Tore: Memmingen: Marcus Marsall (2), Matej Pekr (2), Dominik Meisinger, Sofiene Bräuner, Edgars Homjakovs, Valentin Busch; Bad Tölz: Florian Krumpe

Lindau Islanders – Bayreuth Tigers 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Tore: Lindau: Patrick Raaf-Effertz; Bayreuth: Mark Ledlin (3), David Stach, Eetu Elo

Spiel vom 31. Oktober

EV Füssen – Stuttgart Rebels 4:5 (0:2, 1:0, 3:2, 0:1) n.V.

Tore: Füssen: Jonas Fischer, Pius Seitz, Julian Straub, Maxim Kryvorutskyy; Stuttgart: Lukas Traub (3), Jannik Herm (2)