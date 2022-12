Peiting überrascht in Bad Tölz, Deggendorf in Passau

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Während die Blue Devils Weiden weiterhin überlegen ihre Kreise an der Spitze der Oberliga Süd ziehen und sich auch nicht von Höchstadt aufhalten ließen, wird es für Rosenheim langsam eng.

Die Deggendorfer gewannen in Passau und rückten den Starbulls bis auf einen Zähler auf die Pelle. Höchstadt blieb auf vier, hat jetzt fünf Punkte auf Rückstand, was bei der Qualität der Mannschaft zu dieser Saisonphase noch nichts bedeutet. Einen Sprung nach vorne machte Peiting mit dem Erfolg beim Tabellennachbarn Bad Tölz, so dass beide Teams ihre Plätze tauschten. Für Passau heftig: Jetzt stehen die Black Hawks nur noch auf Rang neun, da sie von Füssen überholt wurden. Aber auch Memmingen litt unter dem Erfolg des EVF. Die Füssener sprangen jetzt auf Platz acht. Hinter Memmingen tat sich nichts. Landsberg und Lindau waren spielfrei und Klostersee kassierte das 21. Lehrgeld im 23. Saisonspiel.



Blue Devils Weiden – Höchstadt Alligators 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Tore: Weiden: Neal Samanski, Kurt Davis, Chad Bassen, Marius Schmidt, Edgars Homjakovs; Höchstadt: Klavs Planics

Passau Black Hawks – Deggendorfer SC 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Tore: Passau: Jakub Cizek; Deggendorf: Julian-Maximilian Elsberger, Ondrej Pozivil, Antonin Dusek

Tölzer Löwen – EC Peiting 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)

Tore: Bad Tölz: Nicklas Huard (2), Oliver Ott, Ludwig NIrschl; Peiting: Marco Niewollik (2), Lukas Gohlke, Thomas Heger, David Miller

EHC Klostersee – EV Füssen 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Tore: Klostersee: Jordan Stallard; Füssen: Jere Helenius (2), Kevin Steiner