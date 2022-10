Lesedauer: ca. 1 Minute

​So kann man es aushalten. Die Blue Devils Weiden hatten spielfrei und blieben auf Rang eins der Oberliga Süd. Dahinter folgt ein enorm starkes Höchstadt, das auch dem Neuling aus Klostersee zu viele Rätsel aufgab.

Im Spitzenspiel des Tages setzte sich Bad Tölz gegen Passau durch, vor allem durch ein perfektes erstes Drittel. Rosenheim hielt den Anschluss ans obere Drittel mit einem Erfolg über Memmingen, dass mit Platz elf im Augenblick völlig unterrepräsentiert ist. In der Mitte zwischen der oberen Hälfte und der unteren steht Peiting. Punktgleich mit dem ECP hätten die Lindau Islanders dastehen können, aber wer einen Drei-Tore-Vorsprung nicht über die Zeit bringen kann und dann in der Verlängerung gegen Altmeister Füssen gar noch das finale Gegentor kassiert, muss halt sehen, wie er in der Zukunft Punkte einsammeln kann. Dass die Begegnung gegen Deggendorf nicht einfach werden würde, war für Landsberg klar, aber dass es gleich ein 0:5 werden würde, auch nicht. Auf alle Fälle Jubel beim DSC, der mit dem ersten Saisonsieg auf dem Vormarsch zu sein scheint.



Tölzer Löwen – Passau Black Hawks 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Tore: Bad Tölz: Justi Späth Mariscal (2), Nicklas Huard, Erik Gollenbek, Ludwig Nirschl; Passau: Brett Schäfer, Santeri Ovaska

Starbulls Rosenheim – Memmingen Indians 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Tore: Rosenheim: Manuel Strodel (2), Tyler McNeely, Mike Glemser; Memmingen: Dominik Meisinger, Gints Meija

Höchstadt Alligators – EHC Klostersee 8:2 (2:0, 4:2, 2:0)

Tore: Höchstadt: Dmitrij Litesov (3), Eetu-Ville Arkiomaa (2), Michail Guft-Sokolov (2), Jari Neugebauer; Klostersee: Fabian Zick (2)

EC Peiting – SC Riessersee 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Samuel Payeur, Marco Habermann, Lukas Gohlke; Riessersee: Robin Soudek, Lukas Koziol

HC Landsberg Riverkings – Deggendorfer SC 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Tore: Landsberg: -; Deggendorf: Lucas Miculka (2), Ondrej Pozivil, Thomas Matheson, Alex Grossrubatscher

EV Lindau Islanders – EV Füssen 6:7 (2:0, 3:2, 1:4, 0:1)

Tore: Lindau: Vincenz Mayer, Arturs Sevchenko, Skylar Pacheco, Marvin Wucher, Martin Mairitsch, Daniel Stiefenhofer; Füssen: Jere Helenius (2), Carl Zimmermann, Leon Dalldush, Bauer Neudecker, Julian Straub, Nicolas Jentsch