​Ausnahmsweise ging es am Mittwoch in der Oberliga Süd mal nicht um die Spitze. Diese Frage wurde am gestrigen Dienstag halbwegs geklärt. Die Starbulls Rosenheim besiegten die Blue Devils Weiden hauchdünn und verhinderte damit einen Alleingang der Oberpfälzer.

Trotzdem sind die Rosenheimer gezwungen, ihre Nachholpartie zu gewinnen, wollen sie noch in den Titelkampf weiterhin mitmischen. Der SC Riessersee gewann das Traditionsderby beim EV Füssen, setzte sich auf Platz acht fest und das gleiche gilt, für Platz zehn für den EVF.

Am Mittwoch gewannen die beiden Wettbewerber um Platz sechs, aber die Niederlage juckt den Deggendorfer SC wenig, denn die Niederbayern werden am Ende ziemlich sicher auf Rang fünf landen. Der HC Landsberg zeigte beim EC Peiting ein starkes Lebenszeichen und kann sich noch Hoffnung machen, kurz vor Saisonende die rote Laterne an Passau weiterzugeben.

Höchstadt Alligators – Deggendorfer SC 4:3 (3:1, 0:2, 0:0, 1:0) n.V.

Tore Höchstadt: Nikita Shatskiy (2), Anton Seidel, Maxim Kryvorutskyy; Deggendorf: Liam Blackburn, Alex Grossrubatscher, Rene Röthke

EC Peiting – Landsberg Riverkings 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) n.V.

Tore Peiting: Dominic Krabbat (2), Nardo Nagtzaam, Shane Heffernan, Markus Czogallik; Landsberg: Mika Reuter (2), Adriano Carciola, Frantisek Wagner

Spiele vom 22. Februar:

Starbulls Rosenheim – Blue Devils Weiden 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Tore Rosenheim: Dominik Daxlberger, Alexander Höller, Maximilian Brandl; Weiden: Chad Bassen, Dominik Piskor

EV Füssen – SC Riessersee 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Tore Riessersee: Benjamin Kronawitter, David Seidl