Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Autokorso der Höchstadter Fans war für die Mannschaft der Alligators seit langer Zeit die erste Gelegenheit die Begeisterung der Fans live zu erleben, für alle zu Beginn der Saison neu zum HEC gekommenen Spieler sogar das erste Aufeinandertreffen überhaupt. Auch die Fans vermissen den Kontakt zum Team und freuen sich darauf diese Mannschaft irgendwann wieder im Eisstadion anzufeuern. Nach Martin Vojcak, Jari Neugebauer und Dimitri Litesov haben nun drei weitere Spieler ihre Verträge verlängert.

Goalie Benni Dirksen, Verteidiger Martin Kokes und Stürmer Michail Guft-Sokolov sind sich einig, warum die Alligators in diesem Jahr so erfolgreich sind und wollen genau aus diesem Grund auch in Höchstadt bleiben: „Einer der Gründe ist der Kampfgeist der ganzen Mannschaft, die es, genauso wie ich, hasst zu verlieren“, erklärt Michail Guft-Sokolov. Das Gemeinschaftsgefühl in Höchstadt sporne jeden Einzelnen an sein Bestes zu geben und im Gegensatz zu den Jahren davor habe er sich durch das in ihn gesetzte Vertrauen und die Verantwortung weiterentwickeln können. Der 22-Jährige spielte von 2017 bis 2018 in Waldkraiburg, wechselte dann für ein Jahr zu den Eisbären Regensburg und kehrte im vergangenen Jahr eigentlich nach Waldkraiburg zurück. Als die Saison des Bayernligisten jedoch abgesagt wurde schlugen die Alligators jedoch zu.

Auch für Martin Kokes, den der HEC sich im Sommer aus Deggendorf angelte, war es die erste Saison im Aischgrund und er wirkt rundherum zufrieden, will aber noch keinesfalls in die Sommerpause: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir haben hier eine Gruppe von Jungs, die richtig Spaß auf dem Eis hat und ich hoffe das geht noch eine Weile so weiter.“

Goalie Benni Dirksen kennt die Fans der Alligators bereits, zusammen mit Mikhail Nemirovsky und Anton Seewald kam er während der Saison 2019/2020 von Bad Kissingen nach Höchstadt und ist seitdem die Nummer 1 im Tor der Alligators: „Es ist wirklich eine Traumsaison, als krasser Außenseiter gestartet und jetzt unter den Top 4 der Liga! Wir haben uns stets neue Ziele gesetzt und diese bis jetzt alle erreicht.“

Teammanager Daniel Tratz zu den Vertragsverlängerungen: „Benni, Martin und Michail sind für uns drei unglaublich wichtige Stützen im Team, daher freuen wir uns umso mehr, dass die Jungs bereits vorzeitig verlängert haben. Es ist auch ein weiterer Beweis, dass der Standort Höchstadt deutlich an Attraktivität gewonnen hat und die Spieler uns nicht nach einer Saison wieder verlassen, trotz anderer Angebote.

Wir wollen natürlich versuchen das Team so gut wie möglich zusammenzuhalten, damit die Fans die Jungs in der kommenden Saison hoffentlich auch live sehen können! Das Ziel für die nächste Spielzeit wieder eine konkurrenzfähige Truppe aufs Eis zustellen und mit den bisherigen Verlängerungen haben wir die Basis für die nächste Saison schon geschaffen.“

Am Samstag treten die Alligators zum ersten Spiel im Halbfinale gegen die Eisbären Regensburg an.