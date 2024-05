Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Höchstadter EC hat den Vertrag mit Dimitri Litesov mit 2026 verlängert. Der 34-jährige Stürmer kam im Sommer 2020 nach Höchstadt und geht somit bereits in seine fünfte Spielzeit bei den Alligators.

Als einen der Hauptgründe in Höchstadt zu bleiben, benennt Dimitri Litesov, der im Januar sein 500. Oberligaspiel bestritt, die Zusammenarbeit mit Trainer Mikhail Nemirovsky: Nachdem „Nemo“ Anfang 2020 das Traineramt in Höchstadt übernommen hatte, stellte er im Sommer zusammen mit Teammanager Daniel Tratz eine neue Mannschaft zusammen, holte unter anderem Dimitri Litesov nach Höchstadt. „Ich mag es, mit ihm zu arbeiten, er hat immer ein offenes Ohr für uns und gibt uns viele Freiheiten“, erzählt Litesov. Mikhail Nemirovsky gibt das Lob zurück: „Dima ist einer unserer wichtigsten Spieler im Team, wir können uns glücklich schätzen so einen Spieler im Verein zu haben.“