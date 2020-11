Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kurzfristig abgesagt werden muss das für heutigen Freitag, 13. November, um 20 Uhr in Deggendorf angesetzte Spiel des DSC gegen die Starbulls Rosenheim. Wie der Deggendorfer SC mitteilt, wurden positive Corona-Testergebnisse aus der Mannschaft der Gäste mitgeteilt.

Nachdem der DSC am Dienstag zu Gast in Lindau war, wo nach der Partie zahlreiche Spieler positiv getestet wurden, wird sich auch die Mannschaft des Deggendorfer SC am Freitag freiwillig einem Corona-Schnelltest unterziehen, um zeitnah Klarheit für die folgenden Begegnungen zu erhalten.