Mit der Verpflichtung von Julian Schams ist die Verteidigung der Heilbronner Falken für die Saison 2025/2026 komplett.

Der 22-jährige war zuletzt für die TecArt Black Dragons Erfurt in der Oberliga Nord aktiv und trägt künftig das Trikot mit der Nummer 6.

Der gebürtige Leipziger spielte in seiner Juniorenzeit für den ERC Ingolstadt und von 2017 bis 2023 für die Jungadler Mannheim, bei denen er für das DNL-Team auf 85 Pflichtspiele und 22 Scorerpunkte kam.

Seine erste Profi-Saison absolvierte der 1,85 Meter große und ca. 80 Kilogramm schwere Linksschütze bei den Saale Bulls Halle in der Oberliga Nord. Für die Hallenser lief Schams insgesamt 42-mal auf, bevor er anschließend zum Nord-Konkurrenten Erfurt wechselte. In der Landeshauptstadt Thüringens ging er für die Black Dragons 43-mal auf das Eis und wird nun das erste Mal in seiner noch jungen Karriere in der Oberliga Süd für die Heilbronner Falken auflaufen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Julian ist ein zuverlässiger junger Verteidiger, der sowohl in der Kabine als auch auf dem Eis starken Charakter zeigt. Er kennt unser Team und passt gut in unseren Defensivverbund. Er hatte schon vor letztes Jahr einen guten Eindruck hinterlassen, als er mit uns im trainiert hatte. Wir freuen uns, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen.“

Julian Schams: „„Bereits im vergangenen Jahr durfte ich im Rahmen eines Try-Outs erste Erfahrungen mit der Mannschaft sammeln. Umso mehr freue ich mich, jetzt von Beginn an offiziell Teil des Teams zu sein.“