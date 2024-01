Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gleich zwei Spielausfälle musste die Oberliga Süd am Sonntag verkraften. Wie zuvor angekündit fiel die Partie zwischen den Bayreuth Tigers, die ein Insolvenzverfahren beantragt haben, und den Stuttgart Rebels aus, soll aber nachgeholt werden. Der zweite Ausfall passierte in Höchstadt, wo die Peitinger zu Gast gewesen wären. Hier verhinderte eine Unbespielbarkeit der Eisfläche das angekündigte Match. Wie im Norden in Herford war auch hier ein Loch das Problem.

Ansonsten zeigten sich die Torjäger auf Sparflamme. In gleich zwei Partien fielen ganze zwei Tore, und es gab somit auch zwei Shutouts; Heilbronns Berger holte sich seinen dritten, Weidens Hübl seinen ersten in dieser Saison.



Die Blue Devils Weiden, mit 22 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, gewannen zum achten Mal in Folge gegen Bad Tölz. Verfolger Heilbronn setzte sich gegen die weiterhin ersatzgeschwächten Deggendorfer durch und erhöhte seinen Vorsprung auf die Niederbayern auf vier Zähler. Auch hier gibt es über Serien zu berichten. Die Falken sind seit Oktober 1990, damals gab es ein 3:5, gegen Deggendorf zuhause unbesiegt und der DSC? Die zweite Auswärtsniederlage in Folge ohne eigenen Treffer. Das passierte den Niederbayern zuletzt vor genau einem Jahr in Rosenheim und Riessersee. Auf Rang vier die Bayreuth Tigers und dahinter, aber immer noch sieben Zähler entfernt, erst Memmingen und dann, drei weitere Zähler zurück, Riessersee. Im direkten Duell um Platz sieben wären die Alligators auf Peiting getroffen, aber die Begegnung fiel aus. Lindau hatte spielfrei, Bad Tölz, Füssen und Passau unterlagen, so dass im hinteren Teil der Tabelle alles beim Alten blieb.

Heilbronner Falken – Deggendorfer SC 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Tore: Heilbronn: Pontus Wernerson Libäck, Oula Uski

Blue Devils Weiden – Tölzer Löwen 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Tore: Weiden: Tomas Rubes, Tyler McPhee-Ward; Bad Tölz: -

EV Füssen – Memmingen Indians 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Tore: Füssen: Edgar Simon, Anton Zimmer; Memmingen: Robert Peleikis, Matej Pekr, Jaroslav Hafenrichter, Tobias Meier

SC Riessersee – Passau Black Hawks 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Tore: Riessersee: Connor Graham (2), Daniel Pronin, Robin Soudek; Passau: Maximilian Otte