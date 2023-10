Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zu einer richtigen Torschlacht kam es im Spitzenspiel der Oberliga Süd zwischen den Heilbronner Falken und dem Deggendorfer SC.

Am Ende gab es Tore satt und die Gäste hatten sich die ersten Minuspunkte der Saison eingefahren. Für Heilbronn doppelt wichtig, denn sie konnten ihren zweiten Platz zementieren. Aufsteiger Stuttgart hatte mit Weiden auswärts das mit Abstand schwerste Programm vor sich, hielt sich aber wirklich wacker, war am Ende jedoch mit der 1:6-Niederlage gut bedient. Memmingen hielt mit etwas Glück und einem Sieg in Passau seinen vierten Platz. Höchstadt konnte am hinteren Tabellenende mit dem Sieg gegen Riessersee immerhin mit Tölz, Riessersee und Füssen nach Punkten gleichziehen.



EC Peiting – Lindau Islanders 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) n.V.

Tore: Peiting: Brett Ouderkirk, Samuel Payeur, David Diebolder, Dennis Krutsch; Lindau: Corvin Wucher, Zachary Kaiser, Walker Sommer

EV Füssen – Tölzer Löwen 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.

Tore: Füssen: Julian Straub, Anton Zimmer, Leon Sivic; Bad Tölz: Mateu Späth Mariscal, Steven Deeg

Heilbronner Falken – Deggendorfer SC 7:5 (1:0, 3:3, 3:2)

Tore: Heilbronn: Tim Detig (2), Frederik Cabana (2), Linus Wernerson Libäck, Robin Just, Oula Uski; Deggendorf: Thomas Pielmeier, Carter Popoff, Antonin Dusek, Petr Stloukal, Rene Röthke

Blue Devils Weiden – Stuttgart Rebels 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Tore: Weiden: Tyler McPhee-Ward (2), Fabian Voit, Alessandro Schmidbauer, David Elsner, Dennis Thielsch; Stuttgart: Jannik Herm

Passau Black Hawks – Memmingen Indians 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Tore: Passau: Maximilian Otte, Santeri Ovaska; Memmingen: Dominik Meisinger, Robert Peleikis, Valentin Busch

Höchstadt Alligators – SC Riessersee 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Tore: Höchstadt: Klavs Planics, Michail Guft-Sokolov, Anton Seewald; Riessersee: Lubor Dibelka, Simon Mayr