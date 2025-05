Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Kader der Heilbronner Falken für die Saison 2025/2026 nimmt weiter Formen an. Dabei setzen die Unterländer im Sturm weiterhin auf den Letten Gunars Skvorcovs, der somit die erste Kontingentstelle des aktuellen Oberliga-Südmeisters besetzt.

Der ehemalige Nationalspieler Lettlands wurde inmitten der abgelaufenen Hauptrunde nachverpflichtet und überzeugte auf Anhieb mit seiner cleveren Spielweise sowie seiner körperlichen und läuferischen Präsenz auf dem Eis. Der Linksschütze integrierte sich sehr gut in den Kader und kam auf 36 Torbeteiligungen (12 Tore, 14 Assists) in 23 Hauptrundenspielen, worauf noch zehn weitere (6 Tore, 4 Assists) in den Playoffs folgten.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Als Gunars Mitte der letzten Saison zu uns kam, war er genau der Spielertyp, den wir brauchten. Er ist ein starker, fleißiger und laufstarker Flügelspieler, der zusätzlich auch gute Scorerqualitäten mitbringt. Gunars hat sehr gut zu uns gepasst, weshalb wir uns sehr freuen, ihn für eine weitere Saison in Heilbronn zu haben.“



