​Der Höchstadter EC hat Trainer Martin Sekera von seinen Aufgaben als Trainer der Oberliga-Mannschaft entbunden. Damit reagieren Präsidium und Verwaltungsrat des HEC auf den ausbleibenden Erfolg, auch in der Qualifikationsrunde mit den Bayernligisten und den damit akut gefährdeten Klassenerhalt.

„Lange Zeit stärkte man Martin Sekera trotz einer sehr enttäuschender Vorrunde demonstrativ den Rücken, denn zum einen wusste man beim HEC, vor welch schwierige Aufgabe man Sekera in dieser Saison gestellt hatte, zum anderen brachte dieser sich mit viel Herzblut in eben diese Aufgabe ein, stellte sich dem radikalen Sparkurs und versucht das Beste aus der Situation herauszuholen. Seit Anfang Dezember konnte man dann mit großzügiger Unterstützung der Sponsoren personell aufrüsten, doch auch dies brachte bislang nur mäßigen Erfolg. Immer wieder zeigte sich, dass die Mannschaft die anhaltenden Niederlagen nicht aus den Köpfen bekam und es Sekera nicht gelang die nötige Motivation wieder aufzubauen“, erklärt der Verein.

Einen neuen Impuls soll nun Mikhail Nemirovsky geben, der ab sofort das Kommando auf der Alligators-Bank übernehmen wird. Für Nemirovsky ist der Trainerjob kein Neuland, denn der erfahrene 45-jährige Deutsch-Russe war bereits vor seinem Wechsel nach Höchstadt fünf Jahre als Spielertrainer beim Bayernligisten Bad Kissingen aktiv und führte die Unterfranken aus der Landesliga bis in die Spitzengruppe der Bayernliga.

Am Freitagabend führt die Reise der Alligators zum Tabellendritten nach Miesbach, die letzte Begegnung der beiden Teams endetet mit einem 5:3-Sieg für die Höchstadter. Am Sonntagabend haben dann die HEC-Fans die erste Gelegenheit Mikhail Nemirovsky als Trainer auf der heimischen Bank zu erleben: Zu Gast ist mit den EHF Passau der Spitzenreiter der Verzahnungsrunden-Tabelle. Spielbeginn in Höchstadt am Sonntagabend ist um 18 Uhr.