​Kurz vor Weihnachten haben die Riverkings noch zwei Neuzugänge zu vermelden: Mit Mathias Jeske und Dominic Erdt stoßen zwei Verteidiger zum HC Landsberg.

Mit dem 29-jährigen Mathias Jeske erhoffen sich die Verantwortlichen nochmals etwas Erfahrung und körperliche Präsenz ins Team einzubringen. Der Linksschütze lief bisher sowohl für den EC Peiting in der Oberliga als auch für Erding und Waldkraiburg in der Bayernliga auf. Mit einer Körpergröße von 1,96 Meter und 115 Kilogramm bringt er die körperliche Robustheit mit, die bisher im Landsberger Spiel etwas gefehlt hatte. Jeske wird ab Weihnachten für die Riverkings auflaufen.

Mit Dominic Erdt kehrt ein Spieler zu den Riverkings zurück, der bereits im Nachwuchs für den HCL aufgelaufen ist. Der 20-jährige Verteidiger spielte seit 2018 bei den El Paso Rhinos in der Western State Hockey League in den USA. Dort erzielte er in 96 Spielen 87 Punkte. Nach einer Verletzung und der Coronakrise konnte er nicht nach Amerika zurückkehren und trainierte deswegen in den letzten Wochen mit dem Team. In den kommenden intensiven Wochen soll er dem Kader mehr Tiefe geben.

Weiter geht es am 26. Dezember um 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen Weiden. Das Spiel wird live bei Sprade.tv übertragen.