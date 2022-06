Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Riverkings können in diesen Tagen mit einem Neuzugang in der Verteidigung aufwarten. Vom Ligakonkurrenten EHF Black Hawks Passau wechselt Manuel Malzer an den Lech und wird die Defensivabteilung des HC Landsberg verstärken.

Der 24-jährige Verteidiger durchlief die Nachwuchsmannschaften des EV Füssen, des Augsburger EV und der Kölner Haie, bevor er für den SC Riessersee und den EV Ravensburg über 50 Spiele in der DEL2 absolvierte. In der Oberliga band er für Lindau, Sonthofen, Herne und Passau die Schlittschuhe. Dabei kam er bisher auf knapp 200 Spiele und annähernd 50 Punkte. Über den 1,90 Meter großen Linksschützen äußert sich Coach Sven Curmann: „Manuel ist groß und körperlich robust. Dies ist eine Komponente, die unserem Spiel bisher manchmal gefehlt hat. Außerdem ist in der Lage, sich ins Spiel nach vorne einzuschalten. Er ist ein guter Schlittschuhläufer und hat uns bereits in den Trainingseinheiten zum Ende der letzten Saison überzeugt. Wir sind überzeugt, dass er uns in unserem Defensivspiel sehr weiterhilft und freuen uns auf die kommende Saison mit ihm.“