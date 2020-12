Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der Oberliga Süd musste der HC Landsberg eine 2:6-Niederlage gegen den SC Riessersee einstecken.

Beim Rückspiel gegen Garmisch im eigenen Stadion starteten die Riverkings in den ersten Minuten durchaus auf Augenhöhe und erarbeiteten sich die erste Chance des Spiels durch Patrik Rypar. Allerdings hatten sie dann in Folge dem Garmischer Angriffsspiel relativ wenig entgegenzusetzen. In der siebten Minute brachte der HCL die freiliegende Scheibe nicht mehr aus dem eigenen Drittel und so ging Garmisch durch Etu-Ville Arkikomaa mit 1:0 in Führung. Als drei Minuten später Marek Charvat eine Zweiminutenstrafe wegen Stockcheck kassierte, nutzte Anton Radu die Gelegenheit, um aus dem Getümmel vor dem Tor heraus für das 2:0 zu sorgen.

Im zweiten Drittel kamen die Riverkings zwar etwas besser ins Spiel, allerdings blieb man zunächst auch weiterhin ohne nennenswerte Chancen. In der 28. Minute überwand abermals Etu-Ville Arkikomaa Goalie Michael Güßbacher zum 3:0. Drei Minute später erhöhte Ulrich Maurer in Überzahl auf 4:0. Zwei Minuten vor der Drittelpause traf Jonas Schwarzfischer nach schönem Pass von Dennis Sturm zum 1:4. Allerdings währte die Freude nur kurz. Ebenfalls kurz vor der Pause brachte man den Puck nicht aus dem eigenen Drittel und Moritz Miguez traf zum 5:1.

Im letzten Drittel bot sich das gleiche Bild. Riessersee war gedanklich schneller und körperlich präsenter, dem HCL schien man die zwei Wochen Trainingsrückstand etwas anzumerken. Im Vergleich zu den letzten Spielen fehlte einfach die Präsenz auf dem Eis. Die logische Folge war das 6:1 von Kronawitter in der 54. Minute. Zwar konnte Adriano Carciola eine Minute später in Überzahl nach Zuspiel von Marek Charvat auf 2:6 verkürzen.

Am Freitag, 4. Dezember, gastieren die Starbulls Rosenheim im Landsberger Eisstadion.