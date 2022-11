Rosenheim unterliegt Memmingen – Deggendorf überrennt Landsberg

Dank Memmingen erhöht Weiden seinen Vorsprung

​Am Freitagabend ließen es die Scorer in der Oberliga Süd so richtig krachen. Gleich 49 Tore konnten gezählt werden und die Ergebnisse hatten es in sich....