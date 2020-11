Mannschaft weiterhin in Quarantäne

​Nachdem bereits in der letzten Woche im Nachgang des Auswärtsspiels beim EV Lindau ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet wurde, sind inzwischen weitere sechs Spieler und zwei Personen aus dem Staff der Mannschaft beim Oberligisten HC Landsberg mit dem Corona-Virus infiziert.

Zum Glück sind bisher die Krankheitsverläufe allesamt sehr mild oder sogar völlig symptomfrei. Die Mannschaft befindet sich bereits seit letzter Woche in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat jetzt für diesen Montag nochmals eine Reihentestung anberaumt. Wenn dann die Testergebnisse in den nächsten Tagen vorliegen, wird auch endgültig festgelegt, wann die Quarantänezeit für das Oberligateam endet. Am nächsten Wochenende wird allerdings sicherlich kein Spiel unter Beteiligung der Riverkings stattfinden.