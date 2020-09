Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der HC Landsberg rüstet sich für einen Eishockey-Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen. Das Stadion wurde für 540 Zuschauer zugelassen. Allerdings gelten hierfür einige Regeln und Auflagen, um den Stadionbesuch sicher zu gestalten.

Alle Besucher sind verpflichtet im gesamten Stadion FFP2-Masken zu tragen. Zusätzlich gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Mit FFP2.Masken ist das Singen, Jubeln sowie das Schwenken von Schals und Fahnen erlaubt. Über das elektronische Ticketing werden die Kontaktdaten aller Besucher erfasst. Dadurch ist eine Nachverfolgung im Infektionsfall gewährleistet. Zudem wurde das Stadion in drei Zonen aufgeteilt. Sollten im Stadion Infektionsfälle auftreten, müssen die Zuschauer durch diese Maßnahme nicht im Gesamten informiert werden, sondern nur die direkt im Bereich Betroffenen. Die Zuschauer kaufen Karten für einen bestimmten Sektor des Stadions. Jeder Sektor besitzt einen eigenen Außenbereich, eigene Toiletten und ein eigenes Catering. Der Verkauf von Alkohol ist zunächst nicht gestattet. Im Bereich der Haupttribüne sind 240 Sitzplätze zugelassen. In der Ostkurve sowie in der Westkurve jeweils 150 Stehplätze. Allerdings ist den Gästefans der Stadionbesuch untersagt. Der Dauerkartenvorverkauf wird in der ersten Oktoberwoche beginnen.

Inzwischen stehen nun endlich auch die Termine und Gegner für die Vorbereitungsspiele fest. Durch den verschobenen Saisonstart war dies für die Verantwortlichen der Oberligisten eine nicht ganz einfach zu lösende Aufgabe, die immer wieder mit Änderungen verbunden war. Für den HC Landsberg hat Teammanager Michael Oswald folgende Termine vereinbart:

Fr., 16.10., 19:30 Uhr: EV Lindau – HCL

So., 18.10., 18:00 Uhr: HCL – EV Füssen

Fr., 23.10., 19:30 Uhr: EV Füssen – HCL

So., 25.10., 18:00 Uhr: HCL - EV Lindau

Fr., 30.10., 20:00 Uhr: HCL – EC Peiting

So., 01.11., 18:00 Uhr: EC Peiting – HCL