Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Oberligist HC Landsberg hat seine dritte Kontingentstelle besetzt. aufwarten. Mit Verteidiger Riley Stadel wechselt ein ehemaliger Mitspieler von NHL-Star Leon Draisaitl und Gewinner des Memorial Cups an den Lech.

Der 26-jährige Kanadier kann Stationen in der zweithöchsten finnischen Liga, den Topligen Großbritanniens und Ungarns aufweisen und wurde bereits von Teammanager Michael Oswald und Coach Sven Curmann am Münchner Flughafen in Empfang genommen.

Stadel, der in Surrey in British Columbia in Kanada geboren wurde, spielte in seiner Jugend sechs Jahre für die Kelowna Rockets in der Western Hockey League. Dort gewann er 2015 zusammen mit Leon Draisaitl den Memorial Cup. Riley Stadel steuerte dabei für einen Verteidiger starke 43 Punkte zum Erfolg bei. Im Seniorenbereich überzeugte er bereits mehrere Jahre in Europa, unter anderem für den finnischen Club RoKi, Manchester Storm und UTE aus Budapest.

Teammanager Michael Oswald: „Bei unserer Suche nach einem starken Offensiv-Verteidiger sind wir schnell auf Riley Stadel aufmerksam geworden. Unsere Kontakte nach Kanada und Großbritannien haben alle nur Gutes von ihm berichtet. In den aktuellen Vorbereitungscamps in Kanada konnte er ebenfalls voll überzeugen. Riley ist ein starker Skater und spielt super Powerplay! Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit ihm und sind überzeugt, dass wir unsere ohnehin gute Truppe mit ihm sowohl sportlich als auch menschlich nochmals signifikant verstärkt haben.“