​Die HC Landsberg Riverkings besetzen die durch den Abgang von Steven Ipri freigewordene Kontingentstelle neu. Ab sofort wird der US-Amerikaner Walker Sommer die Schlittschuhe für den HCL schnüren.

Der 26-jährige Mittelstürmer absolvierte 100 Spiele in der Universitätsliga NCAA, zunächst für die Air Force Academy Colorado Springs und dann für die Niagara University Lewiston. Er befand sich gerade in den Tryouts für ein Team der nordamerikanischen ECHL, als er das Angebot aus Landsberg bekam und dann am Mittwochabend auch annahm.



Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass wir mir Walker Sommer einen unserer Wunschkandidaten verpflichten konnten. Er besitzt Spielintelligenz und war auch in seinen bisherigen Teams ein Führungsspieler. Unsere Kontakte wussten über ihn nur Gutes zu berichten. Momentan befinden wir uns in einer ziemlichen Verletztenmisere und hoffen natürlich ihn an diesem Wochenende bereits einsetzen zu können. Ich denke es schaut ganz gut aus, dass die Formalitäten von Verbandsseite aus heute noch erledigt werden.“