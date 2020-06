Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der HC Landsberg nimmt zur neuen Saison den US-Amerikaner Hayden Trupp unter Vertrag. Der 28-jährige Stürmer wechselt vom EHC Königsbrunn zu den Riverkings. Dort spielte er seit der Saison 2015/16 und erarbeitete sich den Ruf als äußerst zuverlässiger Scorer.

In der vergangenen Saison kam er in der Bayernliga auf einen Punkteschnitt von 2,16 und war damit einer der zwei schnittgleichen Topscorer seines Teams. Hayden Trupp stammt aus dem gleichen Universitätsteam (University of Alaska-Anchorage, NCAA Div.1) wie Rosenheims neuer Importspieler Leinweber Er nimmt bereits am Sommertraining der Riverkings teil. Hier zeigt sich, dass der Nordamerikaner körperlich bereits in blendender Verfassung ist und hart für seine erste Oberligasaison, in der er mit der Nummer 43 auflaufen wird, arbeitet.

Befragt nach seinen Vorsätzen für die neue Saison, äußerte sich Trupp vor einem Training: „Ich will der Mannschaft natürlich mit Punkten auf dem Eis helfen. Darüber hinaus wollen wir schnell unser Hockey dem Tempo, der Taktik und der Struktur in einer höheren Liga anpassen. Dabei will ich gerne meine Erfahrungen aus Nordamerikas höchster Uni-Liga NCAA mit einbringen. Dort wurde auch viel Wert auf Taktik und System gelegt. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison und die Fans in Landsberg.“

Landsbergs Vizepräsident Gerhard Petrussek zeigt sich im Gespräch froh über die Verpflichtung: „Hayden ist ein schneller Skater und hat richtig gute Hände.“ Der Wunschspieler von Coach Fabio Carciola habe eine super Spielübersicht und sehr gutes Spielverständnis, damit werde er der Mannschaft in vielen wichtigen Situation weiterhelfen können, so der Sportchef weiter.

Unterdessen läuft das Sommertraining aller Mannschaften des HCL auf Hochtouren. Nachdem nun wieder in größeren Gruppen trainiert werden darf, läuft das Training bis auf die Abstands- und Hygienevorschriften auch fast in gewohnter Art und Weise. Die Konzepte des Trainerteams rund um den hauptamtlichen Nachwuchscoach Marcel Juhasz zielen hier auf Ausdauer, Schnellkraft, Koordination, und Schnelligkeit ab.