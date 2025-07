Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Deggendorfer SC bleibt seiner Linie treu und wird auch die dritte Kontingentstelle an einen Nordamerikaner vergeben. Vom Merrimack College aus der NCAA (höchste Universitätsliga in den Vereinigten Staaten) wechselt US-Boy Harrison Roy zum Deggendorfer SC.

Der 25-jährige Angreifer bringt eine breite Palette an Fähigkeiten mit nach Niederbayern: Zum einen ist er sowohl als Center, als auch als Flügelstürmer einsetzbar, zum anderen bringt er einiges an Führungsqualität mit. In der Saison 2023/24 ging er für die Lake Superior State University als Kapitän auf das Eis und in der vergangenen Spielzeit in Merrimack bekleidete er die Rolle des Assistenz-Kapitäns.

Der 1,85 Meter große Offensiv-Allrounder besticht vor allem durch seine Qualitäten über die komplette Eisfläche hinweg. Körperlich robust und ein gutes Verständnis für das Defensivspiel machten ihn in seinen bisherigen Stationen für seine Mannschaften extrem wertvoll. In Merrimack erhielt der in Lakeville geborene US-Amerikaner vergangene Spielzeit teamintern die Auszeichnung des besten Defensivstürmers.

Headcoach Casey Fratkin weiß um die Qualitäten des Neuzugangs: „Harrison hat die Mentalität eines Gewinners und ist hochmotiviert, sich in Deutschland zu beweisen. Er ist ein talentierter Zwei-Wege-Center, der nicht nur auf dem Eis schnell agiert, sondern auch weiß, wo das Tor steht.“

Durch die Verpflichtung von Harrison Roy steht auch fest, dass David Stach in den Planungen des Deggendorfer SC keine Rolle mehr spielen und für die kommende Oberligasaison nicht lizenziert werden wird. Es laufen weiterhin Gespräche über die Auflösung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.