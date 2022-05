Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach fast zwei Jahren ohne Eishockey wird Hannes Sedlmayr zur neuen Saison wieder für die Tölzer Löwen auf dem Eis stehen. Der Grund für die lange Pause war keine schwere Verletzung, sondern die Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung. Inzwischen ist der 31-Jährige wieder völlig gesund und für den Profi-Sport belastbar.

„Für uns war immer klar, dass Hansi wieder spielt, wenn er gesund ist. Er soll in Zukunft eine Schlüsselrolle im Team einnehmen und eine wichtige Leitfigur für die jungen Spieler sein. Diese Rolle will er auch annehmen“, erklärt Geschäftsführer Ralph Bader. „Ich bin froh nach so langer Zeit wieder gesund zu sein. Es war immer mein Wunsch, wieder das Trikot der Tölzer Löwen zu tragen und ich bin bereit, den Weg nach dem Abstieg mitzugehen. Ich habe hier sportlich noch Einiges vor“, sagt der 31-jährige zu seiner Vertragsverlängerung.

Der Stürmer, der das Trikot mit der Nummer 11 trägt, gehört mit Ausnahme einer Spielzeit bei den Ravensburg Towerstars seit 2009 zum Tölzer Profi-Team und geht bereits in seine elfte Spielzeit bei den Isarwinklern. Sedlmayr bringt mit knapp 500 Einsätzen in den DEL, der DEL2 und der Oberliga jede Menge Erfahrung mit ins Team der Löwen.