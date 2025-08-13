Goalie kommt aus Heilbronn

Höchstadt Alligators verpflichten Torhütertalent Luca Ganz

13.08.2025, 21:25 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Suche nach einem weiteren Goalie war erfolgreich: Mit Luca Ganz wechselt ein vielversprechender junger Torhüter vom Oberliga-Süd-Hauptrundenmeister Heilbronner Falken nach Höchstadt. Der 22-Jährige soll künftig gemeinsam mit Nico Zimmermann ein junges, starkes und talentiertes Duo im Tor der Alligators bilden.

Seine ersten Schritte machte Luca Ganz beim ESV Kaufbeuren, bevor er ins renommierte Nachwuchsprogramm der Jungadler Mannheim wechselte. Dort entwickelte er sich kontinuierlich weiter und wurde ab 2020 parallel als Förderlizenzspieler in den Kader der Heilbronner Falken aufgenommen. Auf seinem weiteren Weg sammelte er auch internationale Erfahrung: In der nordamerikanischen NAHL absolvierte er 39 Spiele für die Amarillo Wranglers. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland hütete er das Tor des ECDC Memmingen sowie der Ice Fighters Leipzig in der Oberliga. Zur vergangenen Saison kehrte er zu den Heilbronner Falken zurück.

Mit der Verpflichtung von Luca Ganz ist die Kaderplanung bei den Verantwortlichen der Höchstadt Alligators vorerst abgeschlossen. Teammanager Daniel Tratz: „Wir können definitiv zufrieden sein. Wir waren in der Lage alle Abgänge mehr als zu kompensieren, es ist uns gelungen das Team mit erfahrenen, aber auch jungen, talentierten Spielern zu verstärken und auch qualitativ breiter aufzustellen. Natürlich werden auch wieder Förderlizenzspieler die Gelegenheit bekommen, sich bei uns zu beweisen.“