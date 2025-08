Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 20-jährigen Nico Wiens sichern sich die Selber Wölfe ein vielversprechendes Goalie-Talent für die anstehende Oberliga-Saison. Der gebürtige Pfullendorfer wechselt aus der DNL und komplettiert das Torhütergespann der Wölfe für die Saison 2025/26.

Wiens durchlief den Nachwuchs des EV Ravensburg und stand zuletzt beim ERC Ingolstadt in der U20-DNLMannschaft unter Vertrag. Zusätzlich sammelte er Erfahrung im Seniorenbereich über eine Förderlizenz bei den Ravensburger Profis. Nun wagt der junge Goalie den nächsten Schritt – in Richtung Selb. „Ich wollte mehr Verantwortung übernehmen und mich weiterentwickeln. Selb bietet mir genau diese Chance“, so Wiens über seine Beweggründe für den Wechsel in die Porzellanstadt. Der Kontakt kam über seinen Berater zustande. Ausschlaggebend war für den jungen Schlussmann aber vor allem das persönliche Gespräch mit dem Trainerteam: „Das Gespräch war ehrlich und positiv – da war mir schnell klar, dass es passt.“

Auch Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Nico ist ein sehr talentierter junger Torhüter und heiß auf die Chance, sich jeden Tag im Training neu zu beweisen. Wir haben sehr viel Videomaterial anschauen und uns davon überzeugen können, dass Nico alles mitbringt, um sich bei uns weiterzuentwickeln und unserer Mannschaft helfen zu können, die gesteckten Ziele zu erreichen.“ Nach dem Ende seiner Ausbildung möchte Wiens nun im Profi-Eishockey Fuß fassen – ein Schritt, den die Wölfe gerne begleiten: „Nachdem er seine Ausbildung erfolgreich beendet hat, möchte Nico nun Fuß im ProfiEishockey fassen und wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, diesen Schritt gemeinsam mit uns zu gehen. Er wird gemeinsam mit Sebastian Scherer tagtäglich Druck auf die etatmäßige Nummer Eins, Michel Weidekamp, ausüben und das wiederum wird uns dabei helfen, dass das Niveau in jedem Training sehr hoch sein wird“, so Gerike weiter.