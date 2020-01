Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eine weitere Personalentscheidung ist fix: Der befristete Vertrag mit Goalie Andreas Mechel, der aufgrund der prekären Verletztensituation im Dezember 2019 von den Selber Wölfen nachverpflichtet wurde, wird nicht verlängert.

Mechel wird bereits am kommenden Wochenende nicht mehr im Kader der Selber Wölfe stehen. „Wir bedanken uns bei Andreas, der sehr kurzfristig bereit war, uns in einer sehr schwierigen Situation auszuhelfen und wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg und vor allem sportlich alles erdenklich Gute“, so VER-Vorstand Jürgen Golly.