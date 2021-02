Lesedauer: ca. 1 Minute

​In einem hart umkämpften und rassigen Spiel gewannen die Selner Wölfe mit 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den Deggendorfer SC.

Beide Mannschaften kamen gut aus der Kabine und es entwickelte sich ein rassiges, köperbetontes Eishockeyspiel. Als Miglio gleich wegen eines angeblichen Beinstellens die Strafbank drücken musste, war es Boiarchinov, der nach einem Deggendorfer Scheibenverlust ein Zuspiel von Ondruschka an der roten Linie annahm und alleine auf Deske zufahrend dem Deggendorfer Torhüter bei seinem Abschluss keine Chance ließ. Dieser Unterzahltreffer war bereits der achte der Wölfe in dieser Saison. Die Wölfe hatten nun deutlich mehr vom Spiel, mussten jedoch bald wieder in Unterzahl agieren. Just als Ondruschka von der Strafbank zurückkam, kam der Wölfe-Kapitän an die Scheibe, legte vor Deske quer auf Miglio, der den Deggendorfer Torhüter aussteigen ließ und auf 2:0 erhöhte. Im weiteren Verlauf hatten die Gastgeber ein deutliches Chancenübergewicht, scheiterten aber, wie zum Beispiel Miculka in der zwölften Minute an Deske. Kurz vor der Pausensirene parierte Mnich hervorragend gegen Schaber. So ging es mit 2:0 in die Drittelpause.

Gästetrainer Thom schien die richtigen Worte gefunden zu haben: Obwohl ein erneutes Überzahlspiel nur einen einzigen Schuss auf Mnich einbrachte, erarbeiteten sich die Niederbayern nun deutlich mehr Spielanteile. Nach einer längeren Drangphase der Gäste, die nur durch einen Außenpfostentreffer von Schiener unterbrochen wurde, war es Oldie Greilinger, der mit einem „dreckigen“ Tor zum Anschlusstreffer seine Qualitäten zur Schau stellte. Von Minute zu Minute bekamen die Wölfe den Gegner wieder besser in den Griff, doch außer einer Chance von Verelst, der von Silbermann auf die Reise geschickt wurde, sprangen keine Großchancen mehr heraus.

Die Deggendorfer machten dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Sie störten das Selber Aufbauspiel geschickt und gingen selbst weiter in die Offensive. Der frühe Ausgleich in der 42. Minute spielte den Gästen in die Karten. Ein Überzahlspiel der Wölfe verpuffte erfolglos. Es kam noch schlimmer für die Hausherren: Deggendorf erhöhte durch Greilinger auf 3:2. Jetzt war guter Rat teuer. Doch Wölfe-Oldie Gare konnte einen Slavetinsky-Schuss entscheidend ablenken. So stand es in der 58. Minute unentschieden 3:3. Nach einer torlosen Verlängerung entschied Routinier Geisberger das Penaltyschießen für die Wölfe und sicherte den zweiten Punkt für Selb.