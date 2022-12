Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der Oberliga Süd blieb es diesmal traditionell. Das Führungsquartett, wenn auch punktetechnisch stellenweise weit auseinander, ließ nichts anbrennen, gewann seine Spiele, so dass sich auf den Plätzen nicht viel tat.

Auch auf den Rängen fünf und sechs tat sich nichts, aber Höchstadt, vor dem Spiel gegen Peiting vier Punkte vor diesen, unterlag dem ECP und hat jetzt nur noch einen Zähler Vorsprung. Im Altmeisterduell traf Bad Tölz auf Rosenheim, hätte den Rückstand auf Peiting zumindest im Nachhinein halten können, unterlag aber und hat jetzt schon acht Punkte Rückstand. Da braucht es einen guten Flow, wenn man noch seine Chancen auf Platz sechs oder besser halten will. Die nach den Tölzer liegenden Passauern, Memminger, Füssener und Landsberger unterlagen sämtlichst, so dass der einzige Erfolg im unteren Bereich von Lindau in Landsberg eingefahren wurde. Für die Islanders war dies sechs Punkte, denn die Landsberger sind der direkte Konkurrent um den 11. Tabellenplatz, der zwar keine höherwertige Berechtigung hat, aber auch gleichzeitig den Klassenerhalt darstellen würde.



Tölzer Löwen – Starbulls Rosenheim 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Tore: Bad Tölz: Oliver Ott, Henry Sihling; Rosenheim: Klemen Pretnar, Manuel Strodel, Tyler McNeely

EV Füssen – Deggendorfer SC 4:5 (1:3, 3:0, 0:1, 0:1) n.P.

Tore: Füssen: Bauer Neudecker (2), Julian Straub (2); Deggendorf: Thomas Matheson (2), Thomas Pielmeier, Julian-Maximilian Elsberger, Thomas Greilinger

Höchstadt Alligators – EC Peiting 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Tore: Höchstadt: Jakob Fardoe; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Marco Habermann

Blue Devils Weiden – Passau Black Hawks 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Tore: Weiden: Martin Heinisch (2), Fabian Voit, Dennis Thielsch; Passau: Yuma Grimm, Vincent Jiranek

Landsberg Riverkings – Lindau Islanders 3:6 (1:2, 1:3, 1:1)

Tore: Landsberg: Walker Sommer, Nicolas Strodel, Jason Lavallee; Lindau: Ludwig Danzer, Vincenz Mayer, Alexander Biberger, Alexander Dosch, Martin Mairitsch, Simon Klatte

SC Riessersee – Memmingen Indians 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Tore: Riessersee: Robin Soudek (2), Marlon Wolf, Lubor Dibelka; Memmingen: Leon Kittel, Petr Pohl