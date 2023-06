Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Heilbronner Falken haben die Posten des Sportlichen Leiters und Cheftrainers für die kommende Oberligasaison besetzt.

Sportlicher Leiter wird der bisherige Falken-Coach Martin Jiranek, der damit eine weitere Saison bei den Falken bleiben wird. Der gebürtige Kanadier hatte nach drei Jahren als Co-Trainer in Bremerhaven im vergangenen November den Co-Trainerposten bei den Falken übernommen und wurde im Dezember zum Cheftrainer ernannt. Erfahrung als Sportlicher Leiter bringt Jiranek aus der DEL mit, wo er sechs Jahre lang auf demselben Posten bei den Nürnberg Ice Tigers tätig war.



Neuer Trainer der Heilbronner Falken wird Frank Petrozza, der diese Aufgabe seit der Saison 2020/21 bei den Moskitos Essen innehatte. Mit den Moskitos war Petrozza 2021 aus der Regionalliga in die Oberliga Nord aufgestiegen. Vorher hatte der gebürtige Kanadier, der von 2006 bis 2009 bereits als Spieler für die Heilbronner Falken auf dem Eis stand und 2007 den Aufstieg in die zweite Liga feiern durfte, bereits vier Jahre für Herne und Duisburg als Headcoach in der Oberliga gearbeitet. Bei seinen letzten drei Oberligastationen hatte Petrozza zudem noch den Posten des Sportlichen Leiters besetzt.