Sven Gerike verlässt den Club zum 30. November

Frank Hördler wird neuer Sportlicher Leiter der Selber Wölfe

Frank Hördler beendet nach zwei Jahren bei seinem Heimatclub Selber Wölfe seine aktive Spielerlaufbahn.
Frank Hördler hört wie gemeldet als Spieler auf und wird nun Sportlicher Leiter der Selber Wölfe. (Foto: Selber Wölfe)

Die Selber Wölfe stellen ihre Führungsmannschaft neu auf: Sportliche Leitung und Geschäftsführung, bisher in Personalunion durch Sven Gerike ausgeübt, werden auf zwei Stellen aufgeteilt. Zudem holt man sich über eine Beraterstelle externe Expertise in die Organisation.

Nach umfangreichen Gesprächen zur neuen Führungsorganisation und zur Entwicklung der Organisation haben sich die Selber Wölfe und Sven Gerike darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit zum 30.November 2025 zu beenden. Sven Gerike wird zum 31. Oktober von seiner Verantwortung als Geschäftsführer entbunden, steht dem Club jedoch bis zum offiziellen Vertragsende für eine Übergabe auf die Nachfolger zu Verfügung.

Als neuer Geschäftsführer wird zum 1. November Stefan Weber berufen, der seine bisherige berufliche Laufbahn in der Industrie verbracht hat. „Die Gesellschafter haben sich bewusst für diese Position einen Eishockey-Quereinsteiger gewünscht und diesen mit dem 41-Jährigen auch gefunden“, erklärt der Club in seiner Mitteilung.

Ebenfalls zum 1. November wird Frank Hördler die Funktion des Sportlichen Leiters der Selber Wölfe übernehmen und damit, wie berichtet, auch seine Karriere als Profisportler beenden. Seine Erfolge, unter anderem mit neun DEL-Meistertiteln, über 1000 DEL-Spielen und einer olympischen Silbermedaille sprechen für sich. „Sein Netzwerk in Deutschland ist sowohl breit als auch tief. Er kennt viele Spieler, Spieler-Agenten, Funktionäre in Verbänden und Ligen sowie Trainer“, so die Wölfe.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Sportlicher Leiter der Selber Wölfe. Mein Herz schlägt seit jeher für diesen Club, und ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Gemeinsam mit dem Team und den Fans möchte ich die Zukunft des Eishockeys in Selb aktiv gestalten“, erklärt Hördler.

Bereits seit Juni unterstützt Thomas Bunke als externer Berater die Organisation der Selber Wölfe.

