Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der ECDC Memmingen kann die nächsten Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen und hat Angreifer Denis Fominych sowie Verteidiger Robert Peleikis vom Herner EV verpflichtet.

Fominych, ein 29 Jahre alter Flügelstürmer wechselt nach knapp 450 Hauptrundenspielen in der Oberliga Nord erstmals in den Süden. Peleikis, der aus Freiburg stammt, kehrt nach fünf Jahren wieder in die Oberliga Süd zurück.



Einsatz und Kampfgeist – diese Worte fallen schon nach kurzer Zeit, wenn man sich beim ehemaligen Verein von Denis Fominych nach dem Stürmer erkundigt. Nach fünf Jahren in Herne wechselt der 29 Jahre alte Stürmer erstmals in den Süden der Republik und wird sich ab September den Indians anschließen. Der Linksschütze mit kasachischen Wurzeln hat, inklusive Playoffs, bereits deutlich über 500 Oberliga-Partien absolviert, u.a. für Herne, Essen oder Leipzig. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 1,74 Meter große Angreifer auf 53 Punkte (22 Tore, 31 Assists) in 49 Spielen für den HEV. Damit war er viertbester Scorer im Team der Miners.

Sven Müller: „Denis ist ein Angreifer, der nicht nur anhand seiner Punkteausbeute gemessen werden darf. Er ist ein Kämpfer durch und durch und wird uns mit seinem großen Einsatz sehr guttun. So ein Spielertyp, wie er ihn verkörpert, ging uns zuletzt auch etwas ab, weshalb wir uns über seine Zusage sehr freuen.“

Der zweite Neuzugang in der Defensive kommt aus Herne – nach Denis Fominych konnten die Indians mit Robert Peleikis einen weiteren Spieler vom Nord-Verein verpflichten. Der 29 Jahre alte Verteidiger wurde im Nachwuchs des EHC Freiburg ausgebildet und fasste bereits früh in der Oberliga Fuß. Im Süden der Republik war Peleikis für Bayreuth und Deggendorf aktiv, ehe er in der Oberliga-Nord vorübergehend heimisch wurde. Mehrere Jahre in Hannover und zuletzt zwei Spielzeiten in Herne stehen in seiner Vita.

Peleikis gilt als punktstarker Verteidiger, der seinen Körper einsetzen kann und auch vor Konfrontationen nur selten zurückschreckt. Seine unbequeme Spielweise bekamen die Indians bereits in den Playoffs 2021/22 zu spüren, als der 1,81 Meter (85 kg) große Abwehrmann mit seinem Team im Achtelfinale am ECDC scheiterte. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Linksschütze, der bereits zweimal punktbester Verteidiger im Norden wurde, auf 36 Punkte in der Hauptrunde.

Sven Müller: „Mit Robert Peleikis können wir unsere Abwehr weiter aufwerten. Er verfügt zum einen über große offensive Qualitäten, kann aber auch körperlich dagegenhalten und lässt sich nichts gefallen. In der letzten Saison haben wir es unseren Gegnern vor dem eigenen Tor oftmals zu einfach gemacht, hier hoffen wir, dass uns Robert mit seiner Spielweise weiterhelfen kann.“