Lesedauer: ca. 1 Minute

​Florian Reicheneder hat seinen Vertrag beim HC Landsberg um ein weiteres Jahr verlängert.

Nachdem der 22-jährige Stürmer Florian Reicheneder in der vergangenen Saison fast die ganze Spielzeit verletzungsbedingt ausgefallen war und er erst zu den letzten vier Spielen wieder ins Team zurückkehrte, erfreut er sich inzwischen wieder bester Gesundheit. Aus diesem Grunde war es für die Kaderplaner der Riverkings schnell klar, dass sie mit dem physisch starken Landsberger, der aus dem Nachwuchs des eigenen Vereins stammt, weiterhin zusammenarbeiten wollen. Gemeinsam einigte man sich schnell auf eine Vertragsverlängerung.

Dazu Vizepräsident Gerhard Petrussek: „Man hat in den letzten vier Partien der Saison gesehen, dass die Spielweise in der Oberliga Flo Reicheneder sicherlich entgegenkommt. Nicht nur, dass er sich in seinen ersten Spielen in dieser Liga gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte spricht für ihn, sondern vor allem auch, dass er mit seinem körperlich präsenten und gradlinigen Spiel sehr gut zur Art und Weise passt, wie in der Oberliga Eishockey gespielt wird. Dies ist sicherlich ein Faktor, der uns in der letzten Saison ab und an gefehlt hat. Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Saison mit Flo rechnen können.“