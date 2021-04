Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Ein ganz wichtiger Baustein im Starbulls-Team hat seinen Vertrag verlängert: Das Rosenheimer Eigengewächs Florian Krumpe hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen um zwei Spielzeiten bis zur Saison 2022/23 verlängert. Angreifer Tobias Meier verlässt die Starbulls zur neuen Spielrunde.

„Vereinstreue, harte Arbeit, viel Talent“ – um welchen Starbulls Spieler es sich bei diesen Attributen handelt muss wohl nicht weiter erläutert werden: Der 22-jährige Verteidiger Florian Krumpe hat seinen Vertrag bei den Starbulls Rosenheim um zwei weitere Spielzeiten bis zur Saison 2022/2023 verlängert.

„Die Verlängerung von Florian Krumpe macht uns als Starbulls verdammt stolz. Garniert wird diese großartige Nachricht auch noch durch die fixe Laufzeit von zwei Spielrunden. Für uns als Starbulls und auch für alle weiteren Spieler aus unserem Kader ist das ein hervorragender Fingerzeig, dass unser eingeschlagener Weg großen Anklang findet und jeder Spieler spürt, wie gut er sich hier entwickeln kann. Trotz zahlreicher Angebote anderer Vereine, größtenteils von höherklassigen Teams, hat sich Florian Krumpe für uns entschieden. Flo lebt für unseren Verein, was man in jedem Gespräch mit ihm merkt und er ist ein Grün-Weißer durch und durch“, sagt Starbulls Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Der gebürtige Rosenheimer Florian Krumpe wurde in der Starbulls-Nachwuchsschmiede ausgebildet und geht bereits seit Kindesbeinen für seine grün-weißen Farben aufs Eis. Nach einer erfolgreichen Zeit im Starbulls-Nachwuchs debütierte der 1,84 Meter große und 82 Kilogramm schwere Florian Krumpe in der Saison 2016/2017 im damaligen Alter von nur 18 Jahren im DEL2-Kader der Starbulls.

Im darauffolgenden Jahr wurden dann auch die Talentspäher des Deutschen-Eishockey-Bundes (DEB) auf ihn aufmerksam und nominierten den Linksschützen für den DEB U20-Kader. Im Rahmen dessen nahm Krumpe mit dem DEB-Team auch an der U20 Weltmeisterschaft der Division 1 im französischen Courchevel und Méribel teil.

In bislang 190 Partien im Starbulls-Seniorenbereich erzielte der Student mit Fachrichtung Umweltingenieurwesen insgesamt 59 Scorerpunkte, darunter acht Tore und 51 Torvorlagen. Speziell in der vergangenen Spielzeit 2020/21 trug sich Krumpe auch immer öfter in die Scorerlisten ein und zeigte mit vier Toren und 21 Assists seine sich immer stärker entwickelnden Offensivfähigkeiten.

„Florian Krumpe ist für jeden Trainer eine absolute Bereicherung und ein Vorzeigeathlet was die Kombination von Willen, Talent und Charakter angeht. Florian ist sehr lernwillig und lernfähig, arbeitet verdammt hart, kämpft für sein Team um jeden Zentimeter Eis und lebt für seine Starbulls Rosenheim. Für mich ist Flo einer der besten Verteidiger der Eishockey-Oberliga und ich bin unheimlich froh, dass er bei uns bleibt und sich weiter mit uns entwickeln will. Trotz starken Leistungen in der Vergangenheit sehe ich bei ihm viel Potential, um ein noch besserer Spieler zu werden. Ich freue mich sehr darauf, ihn auf diesem Weg zu begleiten. Florian will und soll hier zum Führungsspieler werden, jemand der vorbildlich und mit unermüdlichem Einsatz vorangeht und sein Team damit in die richtige Richtung führt“, sagt ein sehr erfreuter Starbulls-Cheftrainer John Sicinski zur Vertragsverlängerung mit Florian Krumpe.

„Ich spiele schon seit Kinderbeinen an für die Starbulls, bin hier zu Hause und fühle mich im Verein pudelwohl. Für die Weiterentwicklung meiner sportlichen Karriere finde ich in Rosenheim sehr gute Voraussetzungen vor und bin mir sicher, dass dieser Weg mit meinem Heimatverein für mich der Richtige ist. Trotz meinem noch recht jungen Alter von erst 22 Jahren kriege ich hier viel Vertrauen und viel Eiszeit, egal ob bei 5 gegen 5 oder in Unter- oder Überzahl. In unserem Team und im gesamten Verein steckt unglaublich viel Potential und ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft, wenn wir alle gemeinsam hart dafür arbeiten, ganz Großes erreichen können. Das ist mein Ziel und dafür werde ich alles geben. Ich freue mich unheimlich auf die nächsten zwei Spielzeiten im Grün-Weißen Trikot und hoffe, dass ich ganz bald wieder mit unseren super Fans im Rücken im ROFA-Stadion aufs Eis gehen kann", sagt Florian Krumpe zu seiner Zukunft im Starbulls-Dress.

Nicht mehr zum Starbulls-Kader 2021/22 zählen wird der 21-jährige Tobias Meier. Meier wechselte im vergangenen Sommer vom Oberliga-Konkurrenten EV Füssen nach Rosenheim. Der Angreifer wird sich zur kommenden Saison einem höherklassigen Team anschließen.