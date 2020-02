Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am kommenden Wochenende stehen gleich zwei Spiele gegen die Selber Wölfe für den SC Riessrsee auf dem Programm. Am Freitag sind die Werdenfelser in Selb zu Gast, am Sonntag zum SCR-Familientag kommt es dann um 17 Uhr in Garmisch-Partenkirchen zum Rückspiel gegen den Tabellenachten der Oberliga Süd.

Geschäftsführer Panagiotis Christakakis zum Familientag: „Es ist eine schöne Tradition, dass wir ein oder zweimal im Jahr einen Familientag veranstalten, hierzu haben wir für Frauen und Kinder wieder die Eintrittspreise gesenkt. Frauen bezahlen nur zehn Euro und Kinder fünf Euro auf allen Plätzen. Unter den Teilnehmern des Kids on Ice Day haben wir zehn Kinder ausgelost, die nach dem Spiel unsere Spieler in der Kabine besuchen dürfen. Unsere Zuschauer erwartet am Sonntag Livemusik im Stadion und in der Drittelpause gibt es eine Einlage von unserer Nachwuchsabteilung. Zudem wird sich vor dem Spiel die Jugendkapelle Riegsee-Staffelsee auf dem Eis präsentieren.“ Die reduzierten Ticketpreise gelten nicht für den VIP-Bereich.

SCR-Trainer George Kink: „Zweimal gegen Selb, das werden wieder Spiele, in denen wir Geduld zeigen müssen. Dass die Wölfe Qualität haben, das sieht man an den letzten Ergebnissen gegen Deggendorf und auch gegen Memmingen. Wir wissen, was uns erwartet und wir werden konzentriert und mit hohem Tempo ins Spiel gehen.“

Jannik Woidtke hat sich im letzten Heimspiel erneut eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird den Weiß-Blauen bis zum Saisonende fehlen.