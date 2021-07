Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kaderplanungen der Passau Black Hawks sind mit dem Transfer von Verteidiger Fabio Frick abgeschlossen. Der Abwehrspieler kommt den Icefighters Leipzig.

Der Kader der Habichte umfasst nun 25 Spieler – davon sechs Förderlizenzspieler vom EV Landshut. Trainer Ales Kreuzer verfügt somit über einen großen und ausgewogenen Kader. „Die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern war uns sehr wichtig. Dazu kommen die physischen Elemente. Hier sind wir deutlich besser aufgestellt als in den Vorjahren“, so Kreuzer.

Mit Fabio Frick konnten die Passau Black Hawks einen 22-jährigen hungrigen Verteidiger verpflichten, welcher aber gleichzeitig schon viel Erfahrung in der Oberliga sammeln konnte. Nach zwei Spielzeiten bei den Moskitos Essen folgte für Frick der Wechsel zu den Rostock Piranhas. In der abgelaufenen Saison verteidigte Fabio Frick für die EXA Icefighters Leipzig. Ein weiterer Vorteil: Bei den Passau Black Hawks trifft Fabio Frick auf einen ehemaligen Teamkollegen. In der Saison 2018/19 spielte Frick gemeinsam mit Marcel Pfänder bei den Moskitos Essen. In 116 Spielen in der Oberliga hat Frick 33 Scorerpunkte sowie 38 Strafminuten gesammelt.