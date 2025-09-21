Oberliga kompakt

Fünf Beauchemin-Brassard-Tore reichen Memmingen nicht zum Sieg in Stuttgart

21.09.2025, 23:11 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die Stuttgart Rebels überraschen in der Oberliga gegen die favorisierten Memminger Indians. Der Herforder EV stellt die Hannover Scorpions vor Probleme. Die Ergebnisse vom Sonntag.

Anzeige

Ein Durcheinander auf dem Spielberichtsbogen und ein verdienter Sieg der Gastgeber waren die Folge des Aufeinandertreffen der Rostock Piranhas und der Füchse Duisburg in der Oberliga Nord. Zweimal gab es Auseinandersetzungen auf dem Eis – und in beiden Fällen landeten zunächst falsche Strafen in der offiziellen Online-Statistik. Die Korrekturen nach Spielende gingen erst schief, aber dann war – nach einiger Zeit – alles klar. Und vor allem: Auf dem Eis behielten die Schiedsrichter den Überblick und hatten korrekt entschieden. Rostock ging im Laufe dieser Strafen mit 3:1 in Führung, ehe Duisburg per Doppelschlag in der in der 41. Minute ausglich. Praktisch im Gegenzug lag der REC aber wieder vorne und brachte das Spiel verdient mit 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) nach Hause.

Die Hannover Scorpions hatten mit dem Herforder EV mehr Mühe als erwartet, gewannen am Ende aber doch, wenn auch nur knapp mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Nach Toren von Sahir Gill und Arturs Kruminsch für die Wedemärker machte es Leon Köhler zu Beginn des Schlussdrittels noch einmal spannend.

In der Oberliga Süd sind die Selber Wölfe mit einem Sechs-Punkte-Wochenende in die Saison gestartet. Eine starke Leistung vornehmlich in den ersten beiden Dritteln bescherte den Gastgebern einen 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)-Erfolg gegen den Deggendorfer SC. Bei einem weitgehend ausgeglichenen Schussverhältnis zeichneten sich die Gastgeber durch eine starke Effektivität in den ersten 40 Minuten aus. Das einzige DSC-Tor kam viel zu spät, um noch für Spannung sorge zu können.

Die Stuttgart Rebels überraschten mit einem 6:5 (5:1, 0:2, 0:2, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung gegen die Memminger Indians. Die Hausherren spielten sich im ersten Drittel beinahe in einen Rausch und lagen nach Toren von Nico Geidl (2), Florian Renner und Fabian Renner und Matt Pistilli mit 5:1 vorne, ehe Felix Beauchemin-Brassard den Indians mehr oder minder im Alleingang einen Punkt rettete, denn er erzielte alle fünf (!) Tore für Memmingen. In der Overtime traf schließlich Jannik Herm zum Stuttgarter Sieg.

Die weiteren Spiele:

Oberliga Nord:

Hannover Indians – Herner EV 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Icefighters Leipzig – Tilburg Trappers 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Black Dragons Erfurt – Hammer Eisbären 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.P.

Oberliga Süd:

Heilbronner Falken – SC Riessersee 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)

Bayreuth Tigers – EV Füssen 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) n.V.

Erding Gladiators – Höchstadter EC 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)

Passau Black Hawks – Tölzer Löwen 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0) n.P.

EV Lindau Islanders – EC Peiting 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.