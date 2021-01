Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bei der Partie zwischen den Regensburger Eisbären und den Memminger Indians erwiesen sich die Gäste aus dem Allgäu wie erwartet als sehr unangenehmer Gegner, dennoch gewann der EVR mit 6:2.

Die Regensburger präsentierten sich jedoch hellwach und zeigten sich von ihrer besten Seite. Gleich die erste Überzahlsituation nutzte Lukas Heger per Alleingang zur Führung für die Hausherren (7.). Auch im Anschluss bestimmten die Eisbären das Spielgeschehen, ließen jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt. Auf der Gegenseite hatte EVR-Goalie Peter Holmgren mehrfach die Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen.

Die Memminger erwischten einen perfekten Start ins zweite Drittel und Daniel Huhn erzielte nach wenigen gespielten Sekunden den Ausgleich (21.). Im Anschluss spielten nur noch die Hausherren und diese Überlegenheit schlug sich jetzt auch auf der Anzeigetafel wider. Nico Kroschinski klaute der Memminger Verteidigung den Puck und schloss trocken zum 2:1 für die Regensburger ab (26.). In Überzahl legte dann Peter Flache nach herrlichem Zuspiel von Nikola Gajovsky nach (30.). Als Andreas Geigenmüller in selbiger Minute Gästegoalie Lukas Steinauer mit einem Schlenzer kalt erwischte, ging der Goalie selbst vom Eis. Steinauer war nach einem vorherigen Zusammenprall mit Peter Flache scheinbar angeschlagen und räumte deshalb seinen Platz für Jennifer Harß. Diese hielt ihren Kasten bis kurz vor der Drittelsirene sauber. Da schloss Constantin Ontl einen schönen Spielzug zum vorentscheidenden 5:1 ab (40.).

Im letzten Abschnitt ließen es die Regensburger ein wenig ruhiger angehen. Petr Heider gelang zwar noch der sechste Hausherrentreffer (52.), doch in den Schlusssekunden markierte Nikolaus Meier mit dem Treffer zum 2:6 aus Gästesicht den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie (60.). Am Sonntag kommt es für die Eisbären zum Gipfeltreffen in Selb.