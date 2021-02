Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bereits am Freitag kam es zum Duell zwischen den Landsberg Riverkings und den Eisbären Regensburg. Die Oberpfälzer behielten in der Partie denkbar knapp mit 3:2 die Oberhand. In der heimischen Donau Arena sollte das Ergebnis dann aber sehr deutlich ausfallen. 10:2 hieß es am Ende für die stark aufspielenden Domstädter.

Durch die Treffer von Nikola Gajovsky (2., 7.), Constantin Ontl (8., 20.) und Richard Divis (19.) war die Partie eigentlich bereits nach dem ersten Abschnitt entschieden.

Mit einer komfortablen 5:0-Führung starteten die Eisbären somit in den zweiten Abschnitt. Hier schalteten die Hausherren dann jedoch einen Gang zurück und die Gäste aus Landsberg kamen immer öfter zu Torchancen. In der 30. Minute war es dann soweit. Markus Jänichen verkürzte auf 1:5 aus Landsberger Sicht. Für die Eisbären wurde der Treffer zum Weckruf, denn jetzt ging man wieder energischer zu Werke. Tomas Schwamberger markierte in Überzahl das 6:1 (33.) und auch Richard Divis Treffer zum 7:1 (39.) fiel bei numerischer Überlegenheit.

Im letzten Drittel präsentierten die Eisbären dann ihre Unterzahlqualitäten. So fielen die Treffer acht, neun und zehn durch Erik Keresztury, Matteo Stöhr (je 46.) und Lukas Heger (52.) jeweils bei Powerplay der Landsberger. Dazwischen war auch Dennis Sturm (49.) für die Landsberger erfolgreich.

Am Freitag kommt es in der Oberliga Süd zum absoluten Topspiel. Dann gastieren nämlich die Selber Wölfe in der Donau Arena.