​Mindestens zwei Ergebnisse in der Oberliga Süd hatten die Buchmacher mit Sicherheit nicht im Fokus.

Einmal die Begegnung in Höchstadt, wo die klar favorisierten Alligators auf die Lindau Islanders trafen, hochüberlegen waren, aber immer wieder an der gegnerischen Defensive scheiterten und am Ende sich geschlagen geben mussten. Die besagte zweite Partie fand in Bad Tölz statt. Die Tölzer, die schon in Landsberg klar gewonnen hatten, brachten im Heimspiel keinen Schlittschuh auf das Eis und ließen sich am Ende auf eigenem Terrain abfieseln.



Zum Glück für die Löwen kassierten die Füssener in Weiden eine Niederlage, die aber am seidenen Faden hing. So blieb es bei dem einen Punkt Rückstand im Duell der Altmeister um Platz sieben. Während sich die Blue Devils, ähnlich wie die Scorpions im Norden, langweilen und schon jetzt Vorbereitungsspiele auf die Play-offs absolvieren, geht es dahinter ziemlich spannend zu. Rosenheim gewann in Peiting und überholte die spielfreien Deggendorfer. Gleich dahinter Riessersee und Höchstadt, wobei die Garmischer von der Höchstadter Heimpleite profitierten und diese ebenfalls überholten. Peiting steht im Augenblick ziemlich sicher auf Platz sechs. Sieben Punkte Rückstand auf Höchstadt und sieben Punkte Vorsprung auf Füssen. Das direkte Duell um Rang neun zwischen Memmingen und Passau fiel aus, musste verlegt werden und dahinter verstehen die Landsberger vermutlich die Welt nicht mehr. Da gewinnen sie zur Überraschung aller in Bad Tölz und bleiben Zwölfter, weil auch die Islanders vom Bodensee in Höchstadt einen Sahnetag hatten.

Blue Devils Weiden – EV Füssen 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)

Tore: Weiden: Martin Heinisch, Kurt Davis, Chad Bassen, Robert Hechtl, Tomas Rubes, Dennis Thielsch; Füssen: Jere Helenius (3), Leon Dalldush, Bauer Neudecker

Höchstadt Alligators – Lindau Islanders 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Tore: Höchstadt: Eetu-Ville Arkiomaa; Lindau: Marc Hofmann, Ace Cowans, Arturs Sevchenko, Alexander Dosch

Tölzer Löwen – Landsberg Riverkings 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Tore: Bad Tölz: Anton Engel, Erik Gollenbeck, Tyler McPhee-Ward; Landsberg: Frantisek Wagner (2), Walker Sommer, Manuel Malzer, Jason Lavallee

EC Peiting – Starbulls Rosenheim 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Tore: Peiting: -; Rosenheim: Stefan Reiter, Steffen Tölzer

EHC Klostersee – SC Riessersee 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Tore: Klostersee: Felix Kaller; Riessersee: Tobias Kircher, Moritz Israel, Alexander Höller, Aziz Ehliz

Memmingen Indians – Passau Black Hawks ausgefallen