Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die EV Lindau Islanders wollen das Momentum der jüngsten Spiele mitnehmen. Nach dem Erfolg beim Höchstädter EC (3:2), dem Overtime-Sieg gegen den SC Riessersee (4:3) und der knappen Niederlage gegen Aufstiegsaspirant ECDC Memmingen (0:2) bietet sich dazu am Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr beim HC Landsberg Riverkings die nächste Gelegenheit.

Am Sonntag (20. Februar, 18.30 Uhr) empfangen die Islanders den ECDC Memmingen Indians in der Eissportarena am Eichwald. Beide Spiele können wie üblich bei Sprade TV gebucht und live verfolgt werden.



Im Lokalderby in der Eissporthalle am Hühnerberg unter der Woche agierten die Schützlinge von Headcoach Stefan Wiedmaier auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten. Das 0:1 fiel in Unterzahl, das 0:2 war ein Empty-Net-Treffer in der Schlussminute. Selbst vergaben die Islanders einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten. „Es ist ein deutlicher Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen zu verzeichnen“, lautet dann auch die Bilanz des Sportlichen Leiters, Sascha Paul.

Auch nach der coronabedingten Umstellung der Punktewertung liegen die Islanders auf Tabellenplatz neun. Die Tabelle wird Corona-bedingt anhand des Punktedurchschnitts pro gespieltem Spiel ermittelt. Gegen Schlusslicht Landsberg stehen in der aktuellen Saisonbilanz ein Sieg und eine Niederlage gegenüber. Am 10. Oktober unterlagen die Islanders mit 4:2 bei den Riverkings. Am 29. November drehten die Inselstädter den Spieß um und gewannen mit 3:2. Die für den 30. Januar 2022 angesetzte Partie gegen Landsberg im Eichwald musste abgesagt werden und ist mittlerweile ersatzlos gestrichen. „Bei Landsberg handelt es sich um einen sehr schwierigen Gegner, mit dem wir diese Saison so unsere Probleme hatten“, sagt Sascha Paul vor dem Gastspiel in Landsberg. „Die Mannschaft ist aber bereit und wird alles geben, um in diesem wichtigen Spiel die volle Punkteausbeute zu ermöglichen.“

Im Heimspiel am Sonntag gegen Memmingen sind die Islanders von der Papierform her erneut Außenseiter. Aber unter der Woche taten sich die Indians ausgesprochen schwer, die drei Punkte im Allgäu zu behalten. Großen Anteil daran hatte „Oldie“ Jochen Vollmer (41 Jahre alt) im Tor, der gleich mehrfach Lindauer Treffer vereitelte. „Wenn unsere Mannschaft mit derselben Leidenschaft und aufopferungsvoller Hingabe spielt wie in den vergangenen Spielen, sind auch gegen Memmingen Punkte möglich“, hofft Sascha Paul.

Wie schon am Hühnerberg müssen die Lindauer die torgefährlichen Stürmer Jaroslav Hafenrichter, Matej Pekr und Petr Pohl in Schach halten. Selbst sollten die Inselstädter die sich bietenden Chancen konsequent nutzen. Dann ist erneut ein Duell auf Augenhöhe mit einem diesmal besserer Ende für die Islanders im Bereich des Möglichen.

Im Lager der Lindauer hofft man wieder auf viele Zuschauer, denn mit der lautstarken Unterstützung von den Rängen, soll das Ziel Klassenerhalt gemeinsam und baldmöglichst geschafft werden. Beim Eintritt in die Eissportarena bleibt es wie gehabt bei 2G (geimpft & genesen / genesen - nicht älter als 3 Monate). Minderjährige Schülerinnen und Schüler (bis 18 Jahre), welche der Schultestung unterliegen und dies durch einen Schuldokument belegen können, haben zu 2G-Veranstaltungen Zutritt ohne impf- oder genesenen Status. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt weiterhin bestehen.