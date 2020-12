Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Unmittelbar vor dem Neustart haben die EV Lindau Islanders noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Patrick Raaf-Effertz wird nach erfolgreichem Probetraining die Defensive verstärken. Zuvor war schon der Deutsch-Kanadier Mark Heatley, ein erfahrener DEL2-Center, für den Angriff verpflichtet worden.

Sowohl der 28 Jahre alte Verteidiger als auch der 36 Jahre alte Stürmer werden am Freitag (4. Dezember, 20 Uhr) beim Re-Start des EVL in Selb erstmals im Trikot der Lindauer eingesetzt werden. Ihre Heimpremiere feiert das Duo dann am Sonntag (6. Dezember, 18 Uhr) im Derby gegen Memmingen.

Patrick Raaf-Effertz überzeugte die Lindauer Verantwortlichen in mehreren Probetrainings. „In der Zeit der Pause und danach war es uns als EVL wichtig, diese mit der Verpflichtung von Patrick Raaf-Effertz zu nutzen. Dem Trainer geben wir somit mehr Möglichkeiten in der Defensive, um dieser noch mehr Stabilität und Tiefe zu verleihen“, sagte Bernd Wucher 1. Vorsitzender der EV Lindau Islanders.

Patrick Raaf-Effertz ist in Köln geboren und durchlief dort bis 2012 beim Kölner EC, dem Stammverein der Kölner Haie, alle Nachwuchsteams. Schon 2010 durfte er erstmals Oberligaluft schnuppern, als ihn die Kölner an den Neusser EV verliehen. Eine Spielzeit später waren es schon ein paar mehr Spiele in der Oberliga, welche er im Wechsel zwischen dem DNL-Team des KEC und den Füchsen Duisburg bestreiten durfte. Im weiteren Verlauf der Jahre war der Verteidiger eine komplette Saison von Köln an Duisburg verliehen, ehe er 2013 für ein Jahr zum Königsborner JEC wechselte, im Anschluss folgten dann zwei Spielzeiten für die Moskitos Essen. Vom tiefen Westen der Republik, ging es dann in den Osten von Deutschland. Die letzten vier Spielzeiten agierte Raaf-Effertz für die EXA Icefighters Leipzig, wo man sich nach der letzten Spielzeit nicht mehr auf einen Vertrag einigen konnte.

Der 28-Jährige hielt sich über den Sommer in Eigenregie fit und zeigte sich in den Probetrainings gut austrainiert. Mit seinen Anlagen im Defensivbereich und seiner Übersicht wusste der Verteidiger in den Übungseinheiten von Headcoach Gerhard Puschnik sofort zu überzeugen, weshalb man sich nun schnell über eine Vereinbarung einig wurde. „Patrick hat in den vergangenen Tagen im Probetraining gezeigt, dass er spielerisch, aber vor allem auch menschlich sehr gut zu uns passt. Dieser Transfer ist für den Verein auch einer mit Perspektive, denn der Spieler und der Verein planen eine Zusammenarbeit, über diese Spielzeit hinaus“, ergänzte Wucher. In der Oberliga bestritt der Verteidiger für seine Vereine bisher 366 Spiele und erzielte dabei 117 Scorerpunkte.

Die EV Lindau Islanders hatten wegen der Corona-Infektion fast aller Spieler eine Zwangspause einlegen müssen. Nachdem die Akteure wieder gesund und vollumfänglich belastbar sind, startet die Oberliga-Saison für die Inselstädter am kommenden Wochenende aufs Neue.