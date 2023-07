Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Adriano Carciola können die EV Lindau Islanders einen weiteren Neuzugang präsentieren, der für zwei Jahre am Bodensee unterschrieben hat. Der Stürmer wechselt, wie zuvor schon seine Teamkollegen Nicolas Strodel und Walker Sommer, vom bisherigen Oberligakonkurrenten, HC Landsberg Riverkings, nach Lindau.

Der Deutsch-Italiener wird zudem am Bodensee, wie vieler seiner zukünftigen Mannschaftskameraden, den „Dualen Weg“ aus Arbeit und Oberligaeishockey weiterführen und eine Umschulung beginnen. „Wir freuen uns sehr, dass sich Adriano für unseren dualen Weg und die Umschulung entschieden hat“, sagt ein erfreuter Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders und ergänzt noch: „Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, der technisch sehr stark und zudem torgefährlich ist.“



Der in Kassel gebürtige Deutsch-Italiener Adriano Carciola bringt viel Erfahrung aus Deutschlands Top Eishockeyligen mit in das Lindauer Team. In seiner Vita zeigt sich dies durch Stationen von der DEL bis in die Bayernliga. Seine Eishockeykarriere startete der heute 35 Jahre alte Stürmer beim EC Kassel. Die Jugendzeit verbrachte er dabei auch fast ausschließlich in seiner Heimatstadt. Dort gelang es ihm auch über die Nachwuchsmannschaften in den Kreis der Kassel Huskies zu kommen, welche in dieser Zeit noch in der DEL spielten. In Deutschlands Eliteliga brachte es Carciola auf 32 Partien. Seine erfolgreichste Zeit aber verbrachte der Stürmer in der zweiten Liga und später dann DEL2. Für die Kassel Huskies, die Eispiraten Crimmitschau, die Heilbronner Falken und die Ravensburg Towerstars war er dabei in elf Saisons in 578 Spiele auf dem Eis und erzielte dabei 364 Scorerpunkte. Von den Kassel Huskies ging es zur Saison 2019/2020 dann zu den Landsberg Riverkings in die Bayernliga, mit denen Carciola am Ende der Saison in die Oberliga Süd aufstieg und von dort, nach vier Spielzeiten, nun an den Bodensee wechselt. Für die Riverkings gelangen ihm in 104 Spielen 114 Scorerpunkte, was die Qualitäten und die Erfahrung des Stürmers noch einmal unterstreicht.

In Lindau wird Carciola mit der Nummer 19 aufs Eis gehen. Zusammen mit Spielern wie Vincenz Mayer, Daniel Stiefenhofer und Andreas Farny wird der neue Stürmer der Islanders dem doch jungen Team der EV Lindau Islanders einiges an Erfahrung weitergeben können und mit seinen hervorragenden Abschlussqualitäten hoffentlich für viele Treffer der Inselstädter sorgen. „In Lindau trifft Adriano auf einige Weggefährten aus der Vergangenheit, sodass die Eingewöhnung leichtfallen wird“, so Milo Markovic.