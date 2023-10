Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vorsicht ist besser als Nachsicht: Getreu diesem Motto sind die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden, um eine Situation und Torhüterproblematik wie in der vergangenen Saison zu vermeiden.

Aus diesem Grund wurde mit dem Deutsch-Tschechen Goalie Matous Liemann ein junges Talent verpflichtet, der das Duo um Dominik Hattler und Dieter Geidl ergänzen soll. „Wir haben den Markt die ganze Zeit beobachtet, da wir nicht erneut in die gleiche Problematik wie letztes Jahr auf der Torhüterposition kommen wollten. Mit Matous haben wir einen jungen, talentierten und agilen Torhüter verpflichtet, der dieses Wochenende zur Mannschaft gestoßen ist“, sagte Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Lindauer, zum Transfer des Torhüters.



Der 20 Jahre alte Torhüter Matous Liemann wechselt aus der U20 von Sparta Prag zu den EV Lindau Islanders und wird am Bodensee somit seine erste Profistation im Seniorenbereich haben. In diesem Zug soll der junge Goalie, ausgebildet in der Kaderschmiede von Sparta Prag, im Training und den Spielen von Dominik Hattler und Dieter Geidl lernen und so seine Erfahrungen im Oberligateam sammeln. In der Hoffnung, dass er einen ähnlichen Verlauf nimmt wie Dieter Geidl, mit dem Liemann auch einen Landsmann hat, der ihm die Eingewöhnung in Lindau sicherlich entsprechend einfacher macht. Das Goalie-Trio wird noch von Timo Polzer aus der eigenen Jugend ergänzt, der als vierter Torwart für die Lindauer lizensiert ist.

Mit dieser Verpflichtung sichern sich die Lindauer auch entsprechend ab, falls es zu einer Situation wie im vergangenen Jahr kommen sollte, als sich gleich drei Torhüter in einer Woche verletzten und man zwei Spieltage verschieben musste, da auch Dieter Geidl für seinen damaligen Stammverein in Kaufbeuren spielen musste. In diese Situation möchte deshalb bei den Islanders nicht mehr kommen und hat mit Liemann jetzt einen zusätzlichen Back-Up-Goalie, den es für die Zukunft aufzubauen gilt.