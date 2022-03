Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Mit einem deutlichen Erfolgserlebnis gegen den EV Füssen am Dienstag konnten die EV Lindau Islanders entsprechend Selbstvertrauen tanken und sich im direkten Duell auf Tabellenplatz neun für die Pre-Play-offs der Oberliga Süd qualifizieren. Hier ist der EC Peiting als Tabellenachter nach der Hauptrunde der Gegner.

Der Start in die Pre-Play-offs wird am Freitag (11. März, 19.30 Uhr) in Peiting sein, ehe am Sonntag (13. März, 18 Uhr) der Sieger vom Freitag im Lindauer Eichwald schon das erste Match-Puck-Spiel in der Best-of-Three-Serie haben wird. Sollte noch ein drittes und allesentscheidendes Spiel notwendig sein, würde dies am Dienstag (15. März, 20 Uhr) erneut in Peiting stattfinden. Die Dauerkarten gelten auch für das Pre-Playoff-Heimspiel. Alle Spiele können, wie gewohnt, auch live bei Sprade TV verfolgt werden.



Für die EV Lindau Islanders kommt es in den Pre-Play-offs nun zum Duell mit dem EC Peiting, der Mannschaft mit denen sich die Lindauer in dieser Hauptrunden-Saison jeweils die spannungsgeladensten Begegnungen lieferte. Die Spiele mit dem EC Peiting hatten es - was die Spannung betrifft - alle in sich. Headcoach Stefan Wiedmaier zum Gegner: „Mit Peiting bekommen wir einen Gegner der lange in den Top-6 war. Alle Spiele in dieser Saison waren immer sehr eng.“ Im ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit in Lindau mussten sich die Lindauer in einem torreichen Spiel knapp mit 4:5 geschlagen geben. Viele Tore gab es auch beim ersten Spiel in Peiting, welches die Islanders mit 4:3 nach Overtime gewinnen konnten. Beim zweiten Spiel im heimischen Eichwald, war es erneut eine enge Kiste. Die Islanders führten bereits mit 3:1, ehe der ECP erst den Anschlusstreffer erzielte und sieben Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 ausgleichen konnte. Oberliga-Süd Topscorer Nardo Nagtzaam machte in der Overtime dann den Zusatzpunkt für die Gäste klar. Auch beim vierten und bisher letzten Aufeinandertreffen in der Hauptrunde trieben es beide Teams in einem weiteren torreichen Spiel auf die Spitze. Die Peitinger sahen schon fast wie der Sieger aus, ehe Martin Mairitsch gut zwei Minuten vor Ende der Partie zum 5:5 ausgleichen konnte. In der Overtime sorgten die beiden Goalies dann dafür, dass sich vorerst keines der Teams den Zusatzpunkt holen konnte. Im Penaltyschießen, waren es erneut die Peitinger die wie der sichere Sieger aussahen, ehe Matthias Nemec mehrere starke Saves zeigte und die Islanders im Sudden-Death das Spiel noch mit 5:6 nach Penalty für sich entscheiden konnten.

Wie man anhand der bisherigen Ergebnisse sehen kann, wird es höchstwahrscheinlich auch eine enge und spannende Pre-Playoff-Serie, bei welcher der minimale Vorteil womöglich aufgrund des Heimrechts bei Peiting liegen könnte. Da in den Playoffs aber immer alles auf null gestellt wird, werden die Islanders alles daran setzen am Freitag als Sieger vom Eis zu gehen, um sich den Heimvorteil zu sichern und dann am Sonntag zu Hause im heimischen Eichwald den Match-Puck zum Einzug die Playoffs in der eigenen Hand zu haben. „Die reguläre Saison war geprägt von Licht und Schatten. Zum Ende der Hauptrunde hat sich die Mannschaft aber immer mehr gefunden. Was war, ist jetzt allerdings vorbei, denn alles beginnt bei null und die Playoffs schreiben grundsätzlich ihre eigenen Gesetze“, so Sascha Paul, Sportlicher Leiter der Islanders, und ergänzt noch: „Ich würde mich sehr für die Mannschaft freuen wenn sie sich noch einmal für den Einsatz belohnen kann und die Serie für sich entscheidet, denn Playoff-Eishockey ist der Grund, warum wir den Sport alle so lieben und hier ist dann alles möglich.“

Wichtig wird sein, das Peitinger Trio um Topscorer Nardo Nagtzaam und seine beiden Mitstreiter Andreas Feuerecker und Ty Morris nicht ins Spiel kommen zu lassen und 60 Minuten voll dagegen zu halten. „Es wird eine enge Serie, wo die Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir werden uns gut vorbereiten und alles unternehmen um die Chance auf die Teilnahme der diesjährigen Playoffs zu erreichen“, so Wiedmaier abschließend.

Kurzfristig haben sich die Verantwortlichen der Islanders auch dafür entschieden, den treuesten Anhänger/innen der Lindauer, nach dieser doch turbulenten Saison für alle, noch ein kleines Geschenk zu machen. Das Heimspiel in den Pre-Playoffs wird entgegen der Ankündigungen im Herbst, bei den Dauerkartenbesitzern inkludiert sein. Dies gilt vorerst aber nur für das Pre-Playoff-Heimspiel, wie es in möglichen Playoffs gehandhabt wird, darüber informieren die Islanders zu gegebener Zeit.