Lesedauer: ca. 1 Minute

​Was schon länger als Gerücht kursierte, konnte nun auch final realisiert werden. Der EV Füssen hat seine dritte Kontingentstelle mit dem Finnen Eetu-Ville Arkiomaa besetzt.

Der in der Oberliga Süd bestens bekannte Stürmer wechselt von Höchstadt an den Lech. Damit ist es gelungen, auch diese Position hochklassig zu besetzten, denn der 29 Jahre alte Angreifer sammelte in vier Spielzeiten für Riessersee, Peiting und Höchstadt bereits über 200 Scorerpunkte. Doch auch davor war der in der Offensive universell einsetzbare Angreifer höherklassig unterwegs und bringt dadurch viel Klasse und Erfahrung mit an den Kobelhang. Damit steht nun auch fest, dass Stürmer Jere Helenius nächste Saison nicht mehr für den Eissportverein auflaufen wird.



Füssens neuer Stürmer Eetu-Ville Arkiomaa stammt aus der Nachwuchsschmiede von HPK Hämeenlinna und gewann dort im Nachwuchs 2013 die finnische U20-Meisterschaft. Bis 2018 war er dann bei verschiedenen Teams sowohl in der ersten als auch der zweiten Liga seines Heimatlandes aktiv, ehe er seine Karriere im Ausland fortsetzte. Zunächst ging es von Tuto Hockey aus der Mestis nach Österreich zum EHC Lustenau in die Alps Hockey League, wo er gleich mit 13 Punkten aus sieben Spielen auf sich aufmerksam machen konnte. Danach sicherte sich der dänische Erstligist Esbjerg die Dienste des vielseitigen Angreifers. Er kehrte jedoch wieder nach Lustenau zurück, ehe er dann erstmals nach Deutschland wechselte, wo sein Vater von 1996 bis 1998 für die Augsburger Panther in der DEL auflief.

Der SC Riessersee verpflichtete den Rechtsschützen, der bei den Werdenfelsern gleich voll durchstartete und mit 79 Punkten auf Platz 5 der Scorerliste der Oberliga Süd landete. Im zweiten Jahr ging sein Punkteschnitt zwar zurück, dafür konnte er nun seine Torausbeute steigern. Das Zwischenspiel in Peiting blieb ein kurzes, nach 24 Spielen folgte dort die Vertragsauflösung. Eine zunächst nicht erkannte Krankheit bremste den flinken Stürmer mit der starken Spielübersicht aus.

Zur letzten Saison nahmen dann die Höchstadt Alligators Eetu-Ville unter Vertrag und der zahlte das Vertrauen mit einer starken Saison zurück. Mit 64 Punkten landete er auf dem zweiten Platz bei den Mittelfranken, und auch in der Ligenwertung gehörte er mit Platz 12 zu den erfolgreichsten Stürmern, einen Rang vor seinem nächstjährigen Mitspieler Bauer Neudecker. Beim HEC hatte der Finne zudem die beste Plus-Minus-Bilanz im Team, was auch für seine Stärke im eigenen Drittel spricht. Diese soll er nun natürlich auch beim EVF einbringen und als einer der Leistungsträger im Team fungieren.