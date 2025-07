Lesedauer: ca. 1 Minute

Die erste Kontingentstelle ist besetzt. Vom tschechischen Zweitligisten Slavia Prag wechselt Stürmer Marek Slavik zum EV Füssen.

Der 22-jährige war bislang hauptsächlich für seinen Heimatverein HC Litvinov aktiv, der EVF wird seine erste Station außerhalb Tschechiens sein. Im Nachwuchsbereich spielte der Rechtsschütze bis zur U19 in den Auswahlmannschaften seines Landes und war 2023 nicht nur Topscorer des U20-Teams von Litvinov, sondern der gesamten tschechischen U20-Liga. Füssen bekommt einen toptalentierten Spieler, dessen Entwicklung sicher noch nicht abgeschlossen ist. Beim EVF soll der Mittelstürmer mit seinen Skills eine wichtige Rolle einnehmen und sich als Leistungsträger etablieren.

Seine gesamte Nachwuchszeit verbrachte Marek Slavik bei seinem Heimatverein, dem Erstligisten HC Litvinov. Dort zählte er zu den hoffnungsvollsten Talenten, gehörte immer zu den besten Scorern in den jeweiligen Teams. Mit 18 Jahren debütierte er in der ersten Mannschaft, mit 20 gelangen ihm in der U20 in 52 Spielen 62 Punkte, womit er die Liga als bester Punktesammler abschloss. Für Slavia Prag und Banik Sokolov kam er hier erstmals auch in der zweiten tschechischen Liga zum Einsatz. 2023 spielte er dann auf Leihbasis komplett bei Slavia Prag, absolvierte aber auch einige Spiele für Litvinov in der ersten Liga. Letzte Spielzeit verlief es ähnlich, nun stand er aber bei Prag fest unter Vertrag. Neun Partien für Litvinov in der höchsten Spielklasse sowie 100 für Prag mit 22 Punkten in der zweiten Liga stehen für Marek Slavik bislang zu Buche.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Marek Slavik besetzen wir unsere erste Importstelle. Eine Rolle, die für uns im Kader eine zentrale Bedeutung hat. Marek ist mit 22 Jahren noch vergleichsweise jung, bringt aber bereits Erfahrung aus der zweiten tschechischen Liga mit, wo er in den letzten beiden Jahren regelmäßig im Einsatz war. Diese Liga gilt unter Fachleuten als spielerisch stark und in vielen Bereichen oberhalb des Oberliga-Niveaus, vor allem weil dort zahlreiche junge, gut ausgebildete Spieler auf hohem Tempo agieren. Marek ist ein dynamischer Center mit guter Übersicht und Laufstärke, der in Deutschland den nächsten Schritt machen will. Wir glauben, dass er mit seiner Einstellung und seinem Ehrgeiz sehr gut zu uns passt und freuen uns auf die gemeinsame Saison.“